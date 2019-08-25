Действительно ли кошатники безумнее собачников: интересное исследование

Ученые тщательно исследовали распространенный стереотип о том, что "безумная кошатница" живет в одиночестве и предпочитает своих котов, а не общение с людьми. О том, действительно ли владельцы котов более непредсказуемы, а собак – рациональнее – расскажем далее.

Еще в 1872 году издание New York Times опубликовало статью с провокационным названием "Коты и безумие". Вероятно, это и повлияло на создание стереотипа об одиноких "женщинах-кошатницах".

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С тех пор результаты нескольких онлайн-опросов свидетельствовали о том, что любители кошек более невротические, закрыты в себе и меньше идут на уступки, в то время как владельцев собак обычно считают здоровыми, поскольку имеют мотивацию для дополнительной физической активности.



Владельцев собак обычно считают здоровыми

Но исследователи из Калифорнийского университета доказали, что у владельцев собак могут наблюдаться те же психологические проблемы, что и у владельцев кошек: депрессия, тревожность или одиночество.



У владельцев собак могут наблюдаться те же психологические проблемы, что и у владельцев кошек

Хотя именно любителям кошек часто приписывают такие особенности, сообщили в Telegraph.