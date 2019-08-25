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      Чи справді кошатники божевільніші за собачників: цікаве дослідження

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      Чи справді кошатники божевільніші за собачників
      Чи справді кошатники божевільніші за собачників / unsplash.com

      Вчені ретельно дослідили розповсюджений стереотип про те, що "божевільна кошатниця" живе на самоті і надає перевагу своїм котам, а не спілкуванню з людьми. Про те, чи дійсно власники котів більш непередбачувані, а собак – раціональніші – розповімо далі.

      Ще у 1872 році видання New York Times опублікувало статтю з провокативною назвою "Коти та божевілля". Ймовірно, це й повпливало на створення стереотипу про самотніх "жінок-кошатниць".

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      Відтоді результати кількох онлайн-опитувань свідчили про те, що любителі котів більш невротичні, закриті в собі й менше йдуть на поступки, в той час як власників собак зазвичай вважають здоровими, оскільки мають мотивацію для додаткової фізичної активності.


      Власників собак зазвичай вважають здоровими

      Але дослідники з Каліфорнійського університету довели, що у власників собак можуть спостерігатися ті самі психологічні проблеми, що й у власників котів: депресія, тривожність або самотність.


      У власників собак можуть спостерігатися ті самі психологічні проблеми, що й у власників котів

      Хоча саме любителям котів часто приписують такі особливості, повідомили Telegraph

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      Теги: дослідження Світ тварин
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