Чи справді кошатники божевільніші за собачників: цікаве дослідження
Вчені ретельно дослідили розповсюджений стереотип про те, що "божевільна кошатниця" живе на самоті і надає перевагу своїм котам, а не спілкуванню з людьми. Про те, чи дійсно власники котів більш непередбачувані, а собак – раціональніші – розповімо далі.
Ще у 1872 році видання New York Times опублікувало статтю з провокативною назвою "Коти та божевілля". Ймовірно, це й повпливало на створення стереотипу про самотніх "жінок-кошатниць".
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Відтоді результати кількох онлайн-опитувань свідчили про те, що любителі котів більш невротичні, закриті в собі й менше йдуть на поступки, в той час як власників собак зазвичай вважають здоровими, оскільки мають мотивацію для додаткової фізичної активності.
Власників собак зазвичай вважають здоровими
Але дослідники з Каліфорнійського університету довели, що у власників собак можуть спостерігатися ті самі психологічні проблеми, що й у власників котів: депресія, тривожність або самотність.
У власників собак можуть спостерігатися ті самі психологічні проблеми, що й у власників котів
Хоча саме любителям котів часто приписують такі особливості, повідомили Telegraph.