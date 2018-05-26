Действительно ли опасен Wi-Fi роутер для человека

Wi-Fi роутер сейчас едва ли не в каждом доме. Однако, до сих пор людей волнует вопрос: безопасны ли его лучи. Существует ли в действительности опасность и стоит из-за нее беспокоиться?

Об этом пишет appleinsider.com.

Стоит понимать, что радиоволны, которые излучает роутер – это не то же самое облучение, которое возникает при распаде радиоактивных изотопов. В радиоволнах роутера недостаточно энергии, чтобы разрушить клетки ДНК.

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Если человек попадет в поле с сильным радиочастотным излучением, это может спровоцировать нагрев тканей и ожог, но для этого нужно находиться в непосредственной близости от трансмиттера. То есть такое может случиться только с работниками, обслуживающими радиовышки. Правда, они имеют специальную защиту.

Wi-Fi роутер излучает до 1 Вт, который рассеивается по всей площади досягаемости Wi-Fi сети. Это не может нанести повреждений человеку.

Правда, у некоторых пользователей все же возникают проблемы со здоровьем, связанных с радиочастотным излучением. Этот феномен называют чувствительностью к электромагнитным волнам. Это очень редкая проблема, и случается у нескольких человек на миллион. Более того, нет доказательств, что причиной плохого самочувствия является именно радиоволны.