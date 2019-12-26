Действительно ли Россия готова отменить санкции против Украины – мнение эксперта

Если Киев проявит инициативу, то Россия готова снять часть санкций, рассказал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Чем это обернется для нашей страны, разбирался 24 канал.

Что известно о новых санкциях

Россия расширила существующие ограничения 16 декабря.

В список внесли девять граждан Украины, но убрали двух.

В то же время, в Россию запрещено экспортировать следующие категории товаров: кукурузный крахмал, глюкозу, фруктозу, глюкозно-фруктозные сиропы, мальтодекстрин и его сироп и группу товаров медицинского назначения.

"Недавнее решение РФ расширить существующие санкции по отношению к Украине обусловлено желанием последней также дополнить существующие экономические и политические ограничения", – рассказал в комментарии 24 канала политический аналитик Андрей Рудык. Очевидно, поясняет аналитик, такие меры имеют "сугубо политический, а не экономический" подтекст. Они не нанесут значительного ущерба ни одной стороне, пояснил он, поскольку по своему объему не сравниваются с приостановкой ЗСТ (зона свободной торговли) в 2016 году.

В России с этого года действует еще один запрет на поставки ряда продовольственных товаров из Украины: мясо, мясные продукты, молоко и молочные продукты, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты, соль.

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Кого исключили из списка санкций

Представитель партии "оппозиционная платформа – за жизнь" Юлий Иоффе, Гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф.

Кого внесли в санкционный список

Бывший руководитель одесской милиции Владимир Босенко, Глава фракции "Доверяй делам" городского совета Одессы Олег Брындак, Депутат Александр Иваницкий, Александр Иванов, Андрей Иванов, Валерий Мигалатьев, Дмитрий Танцюра, Александр Шеремет, Юрий Шумахер.

Чем ответит Украина?

Как известно, украинский Кабмин предложил расширить персональные санкции в ответ на вооруженную агрессию РФ еще 27 ноября, но опубликовал только 17 декабря, после продления экономических санкций со стороны ЕС. Речь идет про ограничения против компаний, находящихся на НКТ (неподконтрольные территории) и работают на российский оборонный сектор.

В этом случае можно говорить об очередной перестрелке и не больше, – успокаивает Андрей Рудык.

И хотя Украина в этой ситуации выступила скорее как ведомый, чем проявила определенную степень самостоятельности, есть один интересный момент в контексте общего "договаривания" с РФ, отмечает эксперт. Премьер последней, как указано в начале, начал говорить о возможности отмены санкций, но по инициативе Киева. Поэтому вполне можно ожидать отказ от определенных ограничений, как это имело место ранее (разрешения на трансляцию некоторых российских телеканалов, допуск журналистов и т. д.).

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В то же время, к большому сожалению, Украина в контексте общего санкционного режима против РФ является несамостоятельным игроком и каплей в море, подчеркнул в конце политический эксперт.