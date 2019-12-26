Чи справді Росія готова скасувати санкції проти України – думка експерта

Якщо Київ проявить ініціативу, то Росія готова зняти частину санкцій, розповів голова уряду РФ Дмитро Медведєв. Чим це обернеться для нашої країни, розбирався 24 канал.

Що відомо про нові санкції

Росія розширила існуючі обмеження 16 грудня.

До списку внесли дев’ять громадян України, але прибрали двох.

У той самий час, до Росії заборонено експортувати такі категорії товарів: кукурудзяний крохмаль, глюкозу, фруктозу, глюкозно-фруктозні сиропи, мальтодекстрин та його сироп і групу товарів медичного призначення.

"Нещодавнє рішення РФ розширити існуючі санкції по відношенню до України зумовлено бажанням останньої також доповнити існуючі економічні та політичні обмеження", – розповів у коментарі 24 каналу політичний аналітик Андрій Рудик. Очевидно, пояснює аналітик, такі міри мають "суто політичний, а не економічний" підтекст. Вони не завдадуть значної шкоди жодній стороні, пояснив він оскільки за своїм обсягом не порівнюються з призупинкою ЗВТ (зона вільної торгівлі) у 2016 році.

У Росії з того року діє ще одна заборона на поставки низки продовольчих товарів з України: м'ясо, м'ясні продукти, молоко і молочні продукти, риба та рибна продукція, овочі і фрукти, сіль.

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Кого виключили зі списку санкцій

Представник партії "Опозиційна платформа – За життя" Юлій Іоффе,

гендиректор телеканалу "112 Україна" Єгор Бенкендорф.

Кого внесли до санкційного списку

Колишній керівник одеської міліції Володимир Босенко, глава фракції "Довіряй ділам" міської ради Одеси Олег Бриндак, депутат Олександр Іваницький, Олександр Іванов, Андрій Іванов, Валерій Мігалатьєв, Дмитро Танцюра, Олександр Шеремет, Юрій Шумахер.

Чим відповість Україна?

Як відомо, український Кабмін запропонував розширити персональні санкції у відповідь на збройну агресію РФ ще 27 листопада, але опублікував лише 17 грудня, після продовження економічних санкцій з боку ЄС. Мова йде про обмеження проти компаній, що знаходяться на НКТ (непідконтрольні території) і працюють на російський оборонний сектор.

У цьому випадку можна говорити про чергову перестрілку і не більше, – заспокоює Андрій Рудик.

І хоча Україна у цій ситуації виступила скоріше за веденого, ніж проявила певний ступінь самостійності, є один цікавий момент в контексті загального "домовляння" з РФ, наголошує експерт. Прем'єр останньої, як зазначено на початку, почав говорити про можливість скасування санкцій, але за ініціативи Києва. Тому цілком можна очікувати відмову від певних обмежень, як це мало місце раніше (дозволи на трансляцію деяких російських телеканалів, допуск журналістів і т. д.).

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Водночас, на превеликий жаль, Україна в контексті загального санкційного режиму проти РФ є несамостійним гравцем та краплею в морі, підкреслив наприкинці політичний експерт.