Зеленский призвал, чтобы люди требовали мира. Об этом президент сказал 25 февраля – на следующий день после нападения России на Украину.

Заметьте Это начало войны против Европы, – Зеленский

Зеленский призвал людей во всем мире требовать мира

Действовать могут и обычные люди, я уверен, в каждой стране мира, в каждой стране Европы. Выходите на площади своих городов и требуйте мира для Европы, мира для Украины, остановки этой войны,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент напомнил, – когда бомбы падают в Киеве, это происходит в Европе, не только в Украине.

Владимир Зеленский призвал:

когда ракеты убивают наших людей, это гибель всех европейцев;

требуйте больше защиты для Европы, больше защиты для Украины – как части демократического мира.

"Пока государственные институты в Европе не спешат с реально очень прочными решениями, каждый европеец в своей столице может уже прийти в наше посольство и предложить свою помощь. Требуйте также от своих правительств, чтобы Украина получила больше – больше финансовой, больше военной помощи", – сказал президент.

Зеленский объяснил, что эта помощь – это помощь Украине, это помощь Европе.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!