Зеленский призвал, чтобы люди требовали мира. Об этом президент сказал 25 февраля – на следующий день после нападения России на Украину.
Заметьте Это начало войны против Европы, – Зеленский
Зеленский призвал людей во всем мире требовать мира
Действовать могут и обычные люди, я уверен, в каждой стране мира, в каждой стране Европы. Выходите на площади своих городов и требуйте мира для Европы, мира для Украины, остановки этой войны,
– сказал Владимир Зеленский.
Президент напомнил, – когда бомбы падают в Киеве, это происходит в Европе, не только в Украине.
Владимир Зеленский призвал:
- когда ракеты убивают наших людей, это гибель всех европейцев;
- требуйте больше защиты для Европы, больше защиты для Украины – как части демократического мира.
"Пока государственные институты в Европе не спешат с реально очень прочными решениями, каждый европеец в своей столице может уже прийти в наше посольство и предложить свою помощь. Требуйте также от своих правительств, чтобы Украина получила больше – больше финансовой, больше военной помощи", – сказал президент.
Зеленский объяснил, что эта помощь – это помощь Украине, это помощь Европе.