Зеленський закликав, щоб люди вимагали миру. Про це президент сказав 25 лютого – наступного дня після нападу Росії на Україну.
Зауважте Це початок війни проти Європи, – Зеленський
Зеленський закликав людей у всьому світі вимагати миру
Діяти можуть і звичайні люди, я впевнений, у кожній країні світу, у кожній країні Європи. Виходьте на площі своїх міст і вимагайте миру для Європи, миру для України, зупинки цієї війни,
– сказав Володимир Зеленський.
Президент нагадав, – коли бомби падають у Києві, це відбувається у Європі, не тільки в Україні.
Володимир Зеленський закликав:
- коли ракети вбивають наших людей, це загибель всіх європейців;
- вимагайте більше захисту для Європи, більше захисту для України – як частини демократичного світу.
"Поки державні інституції у Європі не поспішають з реально дуже міцними рішеннями, кожен європеєць у своїй столиці може вже прийти в наше посольство і запропонувати свою допомогу. Вимагайте також від своїх урядів, щоб Україна отримала більше – більше фінансової, більше військової допомоги", – сказав президент.
Зеленський пояснив, що ця допомога – це допомога Україні, це допомога Європі.