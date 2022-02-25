В центре Европы погибают и получают ранения мирные люди, в частности дети. Россия грубо нарушает правила ведения войны и других норм международного права. С таким заявлением к международным партнерам обратился МИД.

Важно Какую помощь получила Украина от мира после российского вторжения: объяснение МИД

Из-за многочисленных военных преступлений и нарушений Римского устава, МИД вместе с Офисом Генпрокурора собирает материалы для передачи в Международный уголовный суд. Российское руководство нужно привлечь к строжайшей ответственности.

Угроза масштабной экологической катастрофы

В МИД напомнили, что российские кафиры захватили Чернобыльскую АЭС. Они не разрешают провести ротацию сотрудников атомной электростанции.

Фиксируют превышение контрольных уровней радиации вследствие нарушения верхнего слоя почвы. Все из-за движения большого количества российской военной техники и поднятия в атмосферу загрязненной радиоактивной пыли. Украинская сторона уже предупредила МАГАТЭ, что действия России могут привести к масштабной экологической катастрофе в Европе.

Санкций недостаточно

Украинская армия и все другие силы национальной обороны дают достойный отпор нападению.

Украина благодарна США, Канаде, ЕС и другим международным партнерам за введение новых экономических санкций против России. Однако этого недостаточно, чтобы остановить российскую войну против Украины.