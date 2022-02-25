По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые реакции мира могли казаться слабыми на фоне грубого нападения РФ на Украину. Однако вечером 24 февраля и в течение ночи мир наконец начал действовать.
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В МИД утверждают, что введенные шаги уже наносят конкретный экономический удар по России и начинают опускать перед ней железный занавес.
Помощь Украине / Фото МИД Украины
"Это только начало деятельности международной коалиции в защиту Украины и мира, которую мы мобилизуем в эти часы и дни. Эта работа продолжается в интенсивном режиме", – добавили в Министерстве иностранных дел Украины.
Сообщение Министерства иностранных дел
Dmytro Kuleba: Несмотря на первые реакции мира вчера в первой половине дня, которые могли казаться слабыми на фоне ужаса брутального нападения РФ на Украину, вчера вечером и в течение ночи мир наконец начал действовать.
Введены шаги уже сейчас наносят конкретный экономический удар по России и начинают опускать перед ней железный занавес.
Это только начало деятельности международной коалиции в защиту Украины и мира, которую мы мобилизуем в эти часы и дни. Эта работа продолжается в интенсивном режиме.