Основная цель сайта – помочь гражданам украины, которые сейчас находятся под обстрелами вражеских снарядов. Ведь некоторые из них могли не разорваться, чем опасны для людей.
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На сайте есть порядок действий в случае обнаружения снарядов и электронная форма для предоставления информации о месте нахождения взрывоопасных предметов.
Ссылку на сайт вы можете найти здесь.
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