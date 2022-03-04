Основная цель сайта – помочь гражданам украины, которые сейчас находятся под обстрелами вражеских снарядов. Ведь некоторые из них могли не разорваться, чем опасны для людей.

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На сайте есть порядок действий в случае обнаружения снарядов и электронная форма для предоставления информации о месте нахождения взрывоопасных предметов.

Ссылку на сайт вы можете найти здесь.

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