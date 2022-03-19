Как нужно действовать во время обстрелов – напомнили в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Подробнее о том, что может спасти жизнь, читайте далее.

Обратите внимание В СНБО объяснили, что делать при завале дома​

Если вы на улице

  • Ложитесь на землю, накрывайте голову руками, откройте рот – это убережет от контузии.
  • Если в поле зрения есть укрытие, ползите к нему.

Если вы – в транспорте

  • Нужно немедленно остановиться и выйти из транспорта.
  • Дальше отбежать от дороги и лечь на землю.

Если вы – в помещении

  • Нужно взять с собой самые необходимые вещи и быстро спускаться в укрытие – по лестнице, не лифтом.

Где прятаться в квартире

Если вы все же остались в квартире, следует запомнить, какие места там являются самыми безопасными. Говорится о:

  • место за двумя глухими стенами (первая берет на себя удар, вторая – блокирует обломки);
  • помещение без окон (ванна – но если в ней нет газового оборудования).

Где прятаться в случае опасности / Инфографика 24 канала

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