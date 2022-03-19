Как нужно действовать во время обстрелов – напомнили в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Подробнее о том, что может спасти жизнь, читайте далее.

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Если вы на улице

Ложитесь на землю, накрывайте голову руками, откройте рот – это убережет от контузии.

Если в поле зрения есть укрытие, ползите к нему.

Если вы – в транспорте

Нужно немедленно остановиться и выйти из транспорта.

Дальше отбежать от дороги и лечь на землю.

Если вы – в помещении

Нужно взять с собой самые необходимые вещи и быстро спускаться в укрытие – по лестнице, не лифтом.

Где прятаться в квартире

Если вы все же остались в квартире, следует запомнить, какие места там являются самыми безопасными. Говорится о:

место за двумя глухими стенами (первая берет на себя удар, вторая – блокирует обломки);

(первая берет на себя удар, вторая – блокирует обломки); помещение без окон (ванна – но если в ней нет газового оборудования).

Где прятаться в случае опасности / Инфографика 24 канала

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