Як потрібно діяти під час обстрілів – нагадали у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Детальніше про те, що може врятувати життя, читайте далі.

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Якщо ви – на вулиці

Лягайте на землю, накривайте голову руками, відкрийте рот – це вбереже від контузії.

Якщо в полі зору є укриття, повзіть до нього.

Якщо ви – у транспорті

Потрібно негайно зупинитись та вийти з транспорту.

Далі – відбігти від дороги й лягти на землю.

Якщо ви – у приміщенні

Потрібно взяти з собою найнеобхідніші речі та швидко спускатися в укриття – СХОДАМИ, не ліфтом.

Де ховатися у квартирі

Якщо ви все ж таки залишилися у квартирі, слід запам'ятати, які місця там є найбезпечнішими. Мовиться про:

місце за двома глухими стінами (перша бере на себе удар, друга – блокує уламки);

(перша бере на себе удар, друга – блокує уламки); приміщення без вікон (ванна – але якщо у ній немає газового обладнання).



Де ховатися у разі небезпеки / Інфографіка 24 каналу

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