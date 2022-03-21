Свое обращение 21 марта он начал с включения сигнала воздушной тревоги. Владимир Зеленский предложил немцам в течение 20 секунд послушать, что украинцы слышат часами, передает 24 канал.

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Президент Украины подчеркнул, что в нынешних условиях должны действовать все. Каждый в Германии, каждый в Европе. Все, чтобы Киев снова могли называть новым Берлином, а на улицах было безопасно.

Чтобы снова на наших улицах, на наших площадях было так же безопасно, как и у вас. Чтобы мы слышали радостный смех и видели улыбки. Чтобы дети играли не в укрытиях. И чтобы все мы забыли о сирене воздушной тревоги, как не помните о ней вы,

– подчеркнул он.

Владимир Зеленский призвал всех действовать, чтобы наступил мир. Призвал не дать ни малейшего шанса российским ракетам, а также российским бомбам.