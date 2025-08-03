Евгений Добрянский, исполняющий обязанности директора предприятия, публично обратился к Президенту Владимиру Зеленскому, Генпрокурору, Кабмину и Верховной Раде с просьбой немедленного вмешательства в ситуацию.

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Что известно об инциденте?

В видеообращении, которое активно распространяется в соцсетях, Добрянский обвиняет народного депутата Сергея Лабазюка в попытке рейдерского захвата госпредприятия и доведении его до банкротства.

"Проскуровку" уничтожают не случайно, а чтобы потом спокойно зайти на ее землю – руками тех, кто должен был бы защищать государственное имущество,

– заявил Добрянский.

Госпредприятие подчинено Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) и обладает ценным земельным фондом – именно эти активы, по мнению многочисленных комментаторов соцсетей, и являются настоящей целью атаки политика-бизнесмена.

В обращении прозвучало прямое обвинение в адрес Лабазюка – действующего нардепа, члена аграрного комитета Верховной Рады, а также фактического владельца аграрного бизнеса "ВИТАГРО".

Директор пострадавшего предприятия требует публичного расследования и обещает вскоре обнародовать подробные доказательства и фамилии других фигурантов дела.

К слову, это не первый уголовный скандал связанный с нардепом Лабазюком.

В 2023 году НАБУ и САП совместно с представителями правительства сообщали о другом деле, где фигурирует Лабазюк. По версии следствия, нардеп якобы предлагал "откат" в 3 – 5% топ-чиновникам Министерства восстановления, чтобы получить подряды на сумму более 1 миллиарда гривен.

Первый транш в размере 150 тысяч долларов (в китайской шкатулке) был передан на парковке столичного супермаркета. Во время передачи взятки Лабазюк и был задержан, но впоследствии вышел из СИЗО под залог.