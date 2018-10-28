Действующий президент Ирландии Хиггинс переизбран на второй срок

Президент Ирландии 77-летний Майкл Хиггинс, который является членом социал-демократической лейбористской партии, переизбран на второй срок по результатам общего голосования.

Об этом сообщает издание Irishmirror.

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Отмечается, что Майкл Хиггинс победил набрав 56 процентов голосов избирателей.

На втором месте – бизнесмен Питер Кейси (23,1 процента), на третьем – Шон Галлахер (6,4 процента), четвертый результат – у представителя оппозиционной партии "Шинн Фейн" Лиад Ни Риад (6,3 процента), пятое и шестое место по итогам голосования оказалось в общественного деятеля Джоан Фриман (6 процентов) и Гэвина Даффи (2,2 процента) соответственно.

Президент избран сроком на семь лет.

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Кто такой Майкл Хиггинс?Он стал девятым президентом Ирландии по итогам президентских выборов, прошедших 27 октября 2011 года, на которых он был кандидатом от Лейбористской партии. Впервые избран депутатом Палаты представителей Ирландии, нижней палаты парламента Ирландии в 1981 году от Лейбористской партии, вновь переизбран в феврале 1982 года, однако потерял депутатское кресло в ноябре 1982 года.



В 1982-1983 и 1991-1992 годах был мэром города-графства Голуэй.



В 1987 году одержав победу, снова стал депутатом Палаты представителей Ирландии от избирательного округа Голуэй Запад и остался депутатом до 2011 года.