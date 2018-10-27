Чинного президента Ірландії Хіггінса переобрали на другий термін

Президент Ірландії 77-річний Майкл Хіггінс, який є членом соціал-демократичної Лейбористської партії, переобраний на другий термін за результатами загального голосування.

Про це повідомляє видання Irishmirror.

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Зазначається, що Майкл Хіггінс переміг набравши 56 відсотків голосів виборців.

На другому місці – бізнесмен Пітер Кейсі (23,1 відсотка), на третьому – Шон Галлахер (6,4 відсотка), четвертий результат – у представника опозиційної партії "Шинн Фейн" Ліад Ні Ріад (6,3 відсотка голосів), п'яте і шосте місце за підсумками голосування виявилося у громадського діяча Джоан Фріман (6 відсотків) і Гевіна Даффі (2,2 відсотка) відповідно.

Президента обрано терміном на сім років.

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Хто такий Майкл Хіггінс?Він став дев'ятим президентом Ірландії за підсумками президентських виборів, що пройшли 27 жовтня 2011 року, на яких він був кандидатом від Лейбористської партії. Вперше обраний депутатом Палати представників Ірландії, нижньої палати Парламенту Ірландії у 1981 році від Лейбористської партії, знову переобраний у лютому 1982 року, проте втратив депутатське крісло в листопаді 1982 року.



У 1982-1983 і 1991-1992 роках був мером міста-графства Голуей.



У 1987 році здобувши перемогу, знову став депутатом Палати представників Ірландії від виборчого округу Голуей Захід і залишився депутатом аж до 2011 року.