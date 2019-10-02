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      Действующий состав Совета по господдержке кино должен сложить полномочия, – Бородянский

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      Владимир Бородянский
      Владимир Бородянский

      Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский призывает действующий состав Совета по государственной поддержке кинематографии сложить полномочия.

      "1 октября Совет должен предложить решения и пути преодоления этой конфликтной и неоднозначной ситуации (вокруг утверждении победителей 11-го питчинга – МКМС). И это решение должно учитывать, в первую очередь, интересы участников-финалистов и украинского общества в целом. Решения – нет. Это означает, что если ситуация не будет урегулирована, то несколько лет в Госкино не будет денег на питчинги вообще. Это означает, что ни один сериал, анимационный фильм или сериал не будет создан при поддержке государства, и мы не сможем как государство определять темы, которые бы мы хотели продвигать", – отметил министр.

      Также он сказал, что для него это означает только одно – саботаж интересов киносообщества, потому что оно ждет решения государства, и неспособность Совета выполнять свои прямые функции и обязательства.

      Это означает, что члены Совета понимали, что они превышают свои полномочия, и сознательно это сделали, поскольку не предусмотрено никакой ответственности за превышение полномочий. Так же и за принятие решений. И поэтому было бы честно, если бы коллективный орган, который ДОЛЖЕН принимать решения, признал свою несостоятельность и подал в отставку,
      – отметил министр.

      В. Бородянский напомнил, что 11 сентября состоялась встреча с Советом Госкино, где этот независимый орган признал тот факт, что он превысил свои полномочия ("Порядок и критерии проведения творческого конкурса "питчинг", пункт 1, раздел 2, где отмечается, что конкурсный отбор проводится в пределах объема средств, определенных Советом на соответствующий год для финансирования каждой из форм государственной поддержки), и договорились о том, что Совет самостоятельно найдет решение проблемы, которую они сами создали. Ведь своим решением от 8 августа они определили политику государства в отношении кино на несколько лет, при этом, лишив финансирования документальное, анимационное, детское кино и сериалы, поскольку 11-й питчинг включал в себя только игровое кино, дебютное и арт-кино.

      8 августа состоялось заседание Совета по государственной поддержке кинематографии, который утвердил победителей одиннадцатого конкурсного отбора кинопроектов, претендующих на государственное финансирование.

      Был проведен конкурс, на котором фильмы завоевали победу на сумму 1,7 млрд грн. Текущее финансирование Госкино составляет 500 млн грн в год. Учитывая то, что весь рынок кинопрокатного коммерческого кино вместе с голливудскими премьерами составляет 2,5 млрд гривен в год, государство вкладывает в финансирование украинского кино большие деньги (500 миллионов Госкино и 300 миллионов УКФ на год), понимая для себя приоритетность этого направления

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Министерство культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский
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