11:52
2 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Що російський спецназ забув в Осло? РФ будує репліку ракети Ілона Маска
      Вєсті Кремля
      21:15, 1 жовтня
      Вєсті.UA: Винник знов потрапив у гучний скандал. Разумков втомився і йде
      Вєсті.UA
      20:46, 1 жовтня
      Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Чинний склад Ради з держпідтримки кіно має скласти повноваження, – Бородянський

      53 Читать новость на русском
      Володимир Бородянський
      Володимир Бородянський

      Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський закликає діючий склад Ради з державної підтримки кінематографії скласти повноваження.

      "1 жовтня Рада мала запропонувати рішення і шляхи подолання цієї конфліктної та неоднозначної ситуації (навколо затвердження переможців 11-го пітчингу – МКМС). І це рішення мало враховувати, в першу чергу, інтереси учасників-фіналістів і українського суспільства загалом. Рішення – немає. Це означає, що якщо ситуація не буде врегульована, то декілька років у Держкіно не буде грошей на пітчинги взагалі. Це означає, що жодного серіалу, анімаційного фільму чи серіалу не буде створено за підтримки держави, і ми не зможемо як держава визначати теми, які б ми хотіли просувати", – зазначив міністр.

      Також він сказав, що для нього це означає тільки одне – саботування інтересів кіноспільноти, бо вона чекає рішення держави, і неспроможність Ради виконувати свої прямі функції та зобов’язання.

      Це означає, що члени Ради розуміли, що вони перевищують свої повноваження, і свідомо це зробили, оскільки не передбачено жодної відповідальності за перевищення повноважень. Так само і за прийняття рішень. І тому було би чесно, якби колективний орган, який МАЄ приймати рішення, визнав свою неспроможність і подав у відставку,
      – зазначив міністр.

      В. Бородянський нагадав, що 11 вересня відбулася зустріч з Радою Держкіно, де цей незалежний орган визнав той факт, що він перевищив свої повноваження ("Порядок та критерії проведення творчого конкурсу "пітчингу", пункт 1, розділ 2, де зазначається, що конкурсний відбір проводиться в межах обсягу коштів, визначених Радою на відповідний рік для фінансування кожної з форм державної підтримки), і домовилися про те, що Рада самостійно знайде рішення проблеми, яку вони самостійно створили. Адже своїм рішенням від 8 серпня вони визначили політику держави щодо кіно на декілька років, при цьому, позбавивши фінансування документальне, анімаційне, дитяче кіно і серіали, оскільки 11-й пітчинг включав в себе тільки ігрове кіно, дебютне та арт-кіно.

      8 серпня відбулося засідання Ради з державної підтримки кінематографії, яка затвердила переможців Одинадцятого конкурсного відбору кінопроєктів, що претендують на державне фінансування.

      Було проведено конкурс, на якому фільми завоювали перемогу на суму 1,7 млрд грн. Поточне фінансування Держкіно становить 500 млн грн на рік. Враховуючи те, що весь ринок кінопрокатного комерційного кіно разом з голлівудськими прем’єрами становить 2,5 млрд гривень на рік, держава вкладає у фінансування українського кіно великі гроші (500 мільйонів Держкіно та 300 мільйонів УКФ на рік), розуміючи для себе пріоритетність цього напряму

      blog_ava
      День вчителя 2019: дата та традиції святкування
      сьогодні
      11372
      Теги: Новини України Володимир Бородянський Міністерство культури, молоді та спорту
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Денис Монастирський: заміна Луценка на Рябошапку не повинна бути лише заміною прізвищ
      сьогодні , 10:02 Денис Монастирський: заміна Луценка на Рябошапку не повинна бути лише заміною прізвищ
      Ірина Поліщук 523
      Україна погодилась на формулу Штайнмаєра: що це означає і що буде далі
      сьогодні , 09:03 Україна погодилась на формулу Штайнмаєра: що це означає і що буде далі
      3867
      Лише 12% довіри: чому українці зневірилися у судах?
      сьогодні , 08:40 Лише 12% довіри: чому українці зневірилися у судах?
      Реанімаційний пакет реформ 1253
      Революція на граніті 1990 року: яким був перший український Майдан
      сьогодні , 07:02 Революція на граніті 1990 року: яким був перший український Майдан
      1011
      Перекрыть Днепр для Украины и "хватит умирать за Донбасс": новости Крымнаша
      1 жовтня , 22:00 Перекрыть Днепр для Украины и "хватит умирать за Донбасс": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 3697
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук