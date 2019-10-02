Чинний склад Ради з держпідтримки кіно має скласти повноваження, – Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський закликає діючий склад Ради з державної підтримки кінематографії скласти повноваження.

"1 жовтня Рада мала запропонувати рішення і шляхи подолання цієї конфліктної та неоднозначної ситуації (навколо затвердження переможців 11-го пітчингу – МКМС). І це рішення мало враховувати, в першу чергу, інтереси учасників-фіналістів і українського суспільства загалом. Рішення – немає. Це означає, що якщо ситуація не буде врегульована, то декілька років у Держкіно не буде грошей на пітчинги взагалі. Це означає, що жодного серіалу, анімаційного фільму чи серіалу не буде створено за підтримки держави, і ми не зможемо як держава визначати теми, які б ми хотіли просувати", – зазначив міністр.

Також він сказав, що для нього це означає тільки одне – саботування інтересів кіноспільноти, бо вона чекає рішення держави, і неспроможність Ради виконувати свої прямі функції та зобов’язання.

Це означає, що члени Ради розуміли, що вони перевищують свої повноваження, і свідомо це зробили, оскільки не передбачено жодної відповідальності за перевищення повноважень. Так само і за прийняття рішень. І тому було би чесно, якби колективний орган, який МАЄ приймати рішення, визнав свою неспроможність і подав у відставку,

– зазначив міністр.

В. Бородянський нагадав, що 11 вересня відбулася зустріч з Радою Держкіно, де цей незалежний орган визнав той факт, що він перевищив свої повноваження ("Порядок та критерії проведення творчого конкурсу "пітчингу", пункт 1, розділ 2, де зазначається, що конкурсний відбір проводиться в межах обсягу коштів, визначених Радою на відповідний рік для фінансування кожної з форм державної підтримки), і домовилися про те, що Рада самостійно знайде рішення проблеми, яку вони самостійно створили. Адже своїм рішенням від 8 серпня вони визначили політику держави щодо кіно на декілька років, при цьому, позбавивши фінансування документальне, анімаційне, дитяче кіно і серіали, оскільки 11-й пітчинг включав в себе тільки ігрове кіно, дебютне та арт-кіно.

8 серпня відбулося засідання Ради з державної підтримки кінематографії, яка затвердила переможців Одинадцятого конкурсного відбору кінопроєктів, що претендують на державне фінансування.

Було проведено конкурс, на якому фільми завоювали перемогу на суму 1,7 млрд грн. Поточне фінансування Держкіно становить 500 млн грн на рік. Враховуючи те, що весь ринок кінопрокатного комерційного кіно разом з голлівудськими прем’єрами становить 2,5 млрд гривень на рік, держава вкладає у фінансування українського кіно великі гроші (500 мільйонів Держкіно та 300 мільйонів УКФ на рік), розуміючи для себе пріоритетність цього напряму