Мировой лидер в области технологий для металлургии SMS group готов подать руку помощи "Метинвесту" в повышении операционной эффективности и улучшении экологических показателей предприятия. В документе также зафиксированы намерения обсудить перспективные направления сотрудничества с наибольшим потенциалом.

Ожидания от меморандума с обеих сторон: возможность разработки и испытания новых технологий для совершенствования как процессов производства чугуна и стали, так и более глубокого передела.

Предметом договоров о сотрудничестве и контрактов станут конкретные проекты, которые появятся в результате обсуждений.

Метинвест" следует путем декарбонизации металлургии и горнодобывающей промышленности будущего. Благодаря сотрудничеству с SMS group мы сможем эффективнее использовать имеющиеся технологии, чтобы усовершенствовать металлургические процессы. В частности, мы сосредоточимся на решениях по снижению выбросов парниковых газов,

– отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков

В компании уверены, что им удастся создать общую основу для действий. Как отрасль металлургическая группа компаний должна найти решение именно тогда, когда они нужны миру.

По словам генерального директора SMS Group Европа Георгеса Рассела, они вместе с "Метинвестом" будут рассматривать целый спектр технологических решений.

Сюда входят инновационные технологии Paul Wurth для устойчивого производства чугуна, такие как технология прямого восстановления железа с нашим партнером MIDREX, доменные печи с уменьшенными выбросами СО2, использование водорода, электрификация, цифровизация, утилизация промышленных газов (в частности, улавливание, использование и хранение), также энергоэффективность и повторное использование энергии,

– добавил гендиректор SMS group Европа.

Меморандум о взаимопонимании подписали Юрий Рыженков, генеральный директор Группы Метинвест, а от имени SMS group – Георгес Рассел, генеральный директор в Европе и Марина Келлер, директор по продажам в Восточной Европе.