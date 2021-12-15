Світовий лідер у галузі технологій для металургії SMS group готовий подати руку допомоги "Метінвесту" у підвищенні операційної ефективності та поліпшенні екологічних показників підприємства. В документі також зафіксовано наміри обговорити перспективні напрямки співпраці з найбільшим потенціалом.

Очікування від меморандуму від обох сторін: можливість щодо розроблення та випробування нових технологій для вдосконалення як процесів виробництва чавуну та сталі, так і глибшого переділу.

Предметом договорів про співпрацю та контрактів стануть конкретні проєкти, що з'являться внаслідок обговорень.

Метінвест" прямує шляхом декарбонізації металургії і гірничодобувної промисловості майбутнього. Завдяки співпраці з SMS group ми зможемо ефективніше використовувати наявні технології, щоб удосконалити металургійні процеси. Зокрема, ми зосередимося на рішеннях щодо зниження викидів парникових газів,

– зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков

У компанії впевнені, що їм вдасться створити спільне підґрунтя для дій. Як галузь металургійна група компаній має знайти рішення саме тоді, коли вони потрібні світові.

За словами генерального директора SMS group Європа Георгеса Рассела, вони разом з "Метінвестом" розглядатимуть цілий спектр технологічних рішень.

Сюди входять інноваційні технології Paul Wurth для сталого виробництва чавуну, такі як технологія прямого відновлення заліза з нашим партнером MIDREX, доменні печі зі зменшеними викидами СО2, використання водню, електрифікація, цифровізація, утилізація промислових газів (зокрема, уловлювання, використання і зберігання), а також енергоефективність та повторне використання енергії,

– додав гендиректор SMS group Європа.

Меморандум про взаєморозуміння підписали Юрій Риженков, генеральний директор Групи Метінвест, а від імені SMS group – Георгес Рассел, генеральний директор у Європі, та Марина Келлер, директор із продажу у Східній Європі.