Машины, квартиры и земля: недешевые покупки 100 "слуг народа" в 2020 году
Несмотря на экономический кризис и пандемию, около 100 нардепов от "Слуги народа" в 2020 году не отказали себе в дорогих покупках. Политики приобрели автомобили, ремонт или земельные участки.
Источник:Комитет избирателей Украины
Комитет избирателей Украины проанализировал декларации народных избранников за 2020 год. Новым транспортным средством, квартирой или земельным участком могут похвастаться 97 нардепов от "Слуги народа".
К теме Более 46 тысяч биткоинов: кто из госслужащих задекларировал больше всех
Совокупно политики приобрели 74 автомобиля. Чаще всего "слугам" приходились по душе марки Toyota, Mercedes и BMW. Общая стоимость транспорта – 63 миллиона гривен.
Кто, в частности, покупал автомобили:
- Валерий Божик – Volkswagen Toureg, 1,9 миллиона гривен.
- Арсений Пушкаренко – Toyota Land Cruiser 200, 1,7 миллиона.
- Андрей Одарченко – Mercedes-Benz GLS 350, 1,7 миллиона.
- Игорь Негулевский – BMW М760LI, 1,4 миллиона.
- Любовь Шпак – BMW X3, 1,2 миллиона.
- Владимир Воронов – Toyota Camry 70 H, 928 тысяч.
- Ольга Василевская-Смаглюк – Mercedes-Benz GLK 250, 650 тысяч.
- Орест Саламаха – Audi A5, 560 тысяч.
- Игорь Мурдий – Toyota Camry, 550 тысяч.
- Елизавета Ясько – Suzuki Vitara, 470 тысяч.
- Олег Арсенюк – Audi A6, 437 тысяч.
Также приобрели новые автомобили члены семей таких избранников:
- жена Николая Тищенко – Mercedes-Benz E400, 1,3 миллиона гривен.
- жена Юрия Корявченкова – Toyota Land Cruiser, 2 миллиона.
- жена Андрея Геруса – Volvo XC90, 1,4 миллиона.
- жена Павла Якименко – BMW X6 M50i / G06, 2,9 миллиона.
- жена Юрия Аристова – Porsche Macan R4 II, 2,3 миллиона.
- жена Александра Завитневича – Volvo XC60, 1,5 миллиона.
Читайте также "Жуть, как страшно": чиновники за лживые декларации заплатят смешные штрафы
"Слуги" купили 20 квартир и 5 домов
Покупательская активность депутатов "Слуги народа" выше, чем у депутатов других фракций Верховной Рады. К примеру, в 2020 году новые автомобили приобрели только 5 депутатов ВО "Батькивщина", и по 3 депутата "Голоса" и "Европейской солидарности",
– отметил глава КИУ Алексей Кошель.
Также "слуги народа" купили в 2020 году 20 квартир, общей стоимостью 16 миллионов в украинской валюте, 5 жилых домов и сразу 67 земельных участков.
Кто покупал квартиры:
- Михаил Крячко (Киев, 1,4 миллиона гривен),
- Алексей Устенко (собственность жены, Киев, 5 миллионов),
- Павел Халимон (Прилуки, 395 тысяч),
- Владимир Гевко (Тернополь, 1,6 миллиона),
- Владимир Ватрас (Хмельницкий, 331 тысяча, г. Хмельницький, 333 тысячи).
Поделиться новостью