Несмотря на экономический кризис и пандемию, около 100 нардепов от "Слуги народа" в 2020 году не отказали себе в дорогих покупках. Политики приобрели автомобили, ремонт или земельные участки.

Комитет избирателей Украины проанализировал декларации народных избранников за 2020 год. Новым транспортным средством, квартирой или земельным участком могут похвастаться 97 нардепов от "Слуги народа".

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Совокупно политики приобрели 74 автомобиля. Чаще всего "слугам" приходились по душе марки Toyota, Mercedes и BMW. Общая стоимость транспорта – 63 миллиона гривен.

Кто, в частности, покупал автомобили:

Валерий Божик – Volkswagen Toureg, 1,9 миллиона гривен.

Арсений Пушкаренко – Toyota Land Cruiser 200, 1,7 миллиона.

Андрей Одарченко – Mercedes-Benz GLS 350, 1,7 миллиона.

Игорь Негулевский – BMW М760LI, 1,4 миллиона.

Любовь Шпак – BMW X3, 1,2 миллиона.

Владимир Воронов – Toyota Camry 70 H, 928 тысяч.

Ольга Василевская-Смаглюк – Mercedes-Benz GLK 250, 650 тысяч.

Орест Саламаха – Audi A5, 560 тысяч.

Игорь Мурдий – Toyota Camry, 550 тысяч.

Елизавета Ясько – Suzuki Vitara, 470 тысяч.

Олег Арсенюк – Audi A6, 437 тысяч.

Также приобрели новые автомобили члены семей таких избранников:

жена Николая Тищенко – Mercedes-Benz E400, 1,3 миллиона гривен.

жена Юрия Корявченкова – Toyota Land Cruiser, 2 миллиона.

жена Андрея Геруса – Volvo XC90, 1,4 миллиона.

жена Павла Якименко – BMW X6 M50i / G06, 2,9 миллиона.

жена Юрия Аристова – Porsche Macan R4 II, 2,3 миллиона.

жена Александра Завитневича – Volvo XC60, 1,5 миллиона.

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Интересно! Жена главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии оформила квадроцикл стоимостью 972 тысячи гривен и автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 1,6 миллиона гривен.

"Слуги" купили 20 квартир и 5 домов

Покупательская активность депутатов "Слуги народа" выше, чем у депутатов других фракций Верховной Рады. К примеру, в 2020 году новые автомобили приобрели только 5 депутатов ВО "Батькивщина", и по 3 депутата "Голоса" и "Европейской солидарности",

– отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Также "слуги народа" купили в 2020 году 20 квартир, общей стоимостью 16 миллионов в украинской валюте, 5 жилых домов и сразу 67 земельных участков.

Кто покупал квартиры:

Михаил Крячко (Киев, 1,4 миллиона гривен),

Алексей Устенко (собственность жены, Киев, 5 миллионов),

Павел Халимон (Прилуки, 395 тысяч),

Владимир Гевко (Тернополь, 1,6 миллиона),

Владимир Ватрас (Хмельницкий, 331 тысяча, г. Хмельницький, 333 тысячи).

Обратите внимание! Жена народного депутата Дмитрия Гурина приобрела два земельных участка и дачный дом в России.