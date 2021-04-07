Незважаючи на економічну кризу та пандемію, близько 100 нардепів від "Слуги народ" у 2020 році не відмовили собі у дорогих покупках. Політики придбали автомобілі, помешкання або земельні ділянки.

Комітет виборців України проаналізував декларації народних обранців за 2020 рік. Новим транспортним засобом, квартирою або земельною ділянкою можуть похвалитись 97 нардепів від "Слуги народу".

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Сукупно політики придбали 74 автівки. Найчастіше "слугам" припадали до вподоби марки Toyota, Mercedes та BMW. Загальна вартість транспорту – 63 мільйони гривень.

Хто, зокрема, купував автомобілі:

Валерій Божик – Volkswagen Toureg, 1,9 мільйона гривень.

Арсеній Пушкаренко – Toyota Land Cruiser 200, 1,7 мільйона.

Андрій Одарченко – Mercedes-Benz GLS 350, 1,7 мільйона.

Ігор Негулевський – BMW М760LI, 1,4 мільйона.

Любов Шпак – BMW X3, 1,2 мільйона.

Володимир Воронов – Toyota Camry 70 H, 928 тисяч.

Ольга Василевська-Смаглюк – Mercedes-Benz GLK 250, 650 тисяч.

Орест Саламаха – Audi A5, 560 тисяч.

Ігор Мурдій – Toyota Camry, 550 тисяч.

Єлизавета Ясько – Suzuki Vitara, 470 тисяч.

Олег Арсенюк – Audi A6, 437 тисяч.

Також придбали нові автівки члени сімей таких обранців:

дружина Миколи Тищенка – Mercedes-Benz E400, 1,3 мільйона гривень.

дружина Юрія Корявченкова – Toyota Land Cruiser, 2 мільйони.

дружина Андрій Геруса – Volvo XC90, 1,4 мільйона.

дружина Павла Якименка – BMW X6 M50i/G06, 2,9 мільйона.

дружина Юрія Арістова – Porsche Macan R4 II, 2,3 мільйона.

дружина Олександра Завітневича – Volvo XC60, 1,5 мільйона.

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Цікаво! Дружина голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії оформила квадроцикл вартістю 972 тисячі гривень та автомобіль Mercedes-Benz вартістю 1,6 мільйона гривень.

"Слуги" купили 20 квартир та 5 будинків

Купівельна активність депутатів "Слуги народу" є вищою, ніж в депутатів інших фракцій Верховної Ради. До прикладу, в 2020 році нові автомобілі придбали лише 5 депутатів ВО "Батьківщина", і по 3 депутати "Голосу" та "Європейської солідарності",

– зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Також "слуги народу" купили у 2020 році 20 квартир, загальною вартістю 16 мільйонів в українській валюті, 5 житлових будинків та одразу 67 земельних ділянок.

Хто купував квартири:

Михайло Крячко (Київ, 1,4 мільйона гривень),

Олексій Устенко (власність дружини, Київ, 5 мільйонів),

Павло Халімон (Прилуки, 395 тисяч),

Володимир Гевко (Тернопіль, 1,6 мільйона),

Володимир Ватрас (Хмельницький, 331 тисяча, м. Хмельницький, 333 тисячі).

Зверніть увагу! Дружина народного депутата Дмитра Гуріна придбала дві земельні ділянки і дачний будинок в Росії.