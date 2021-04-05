Багатьох здивувало, що в декларація за 2020 рік немає нічого особливо сенсаційного. Захмарні статки, якщо і є, то їх значно менше, ніж було минулі рази. Однак апетити в корупціонерів не зменшилися. Просто цього разу посадовці приховали свої непояснювані статки.

Нагадаю, що покарання тюрмою за брехню в деклараціях депутати всіх фракцій так і не повернули. Хоча божилися нам, що точно це зроблять. А оскільки нормального покарання за брехню в деклараціях немає, то чому посадовцям не брехати? Навіщо зайвий раз дратувати виборців своїм статками?

До теми "Хвостатики", політ у космос та пів млина: курйози електронного декларування

Депутати можуть спокійно не декларувати, наприклад, 2 найдорожчі Mercedes. Покарають їх за це аж штрафом до 51 000 гривень або громадськими роботами. Жах, як страшно…

або громадськими роботами. Жах, як страшно… Щоб покарати депутата хоча б обмеженням волі (гуртожитком, який можна залишати), він має збрехати мінімум на 9 мільйонів гривень.

Менше коштує, наприклад, 3-кімнатна квартира в центрі Києва. Тобто збрехавши про таку еліточку, депутат заплатить смішний штраф чи відбудеться громадськими роботами.

Тож з чому депутатам та іншим просто не брехати в деклараціях? Від серйозного покарання за це вони себе хороших захистили. Саме тому цьогорічні декларації в більшості своїй такі нудні.

Законопроєкт Зеленського провалили

В цьому блозі я часто гостро і доказову критикую Володимира Зеленського. Десь так само, як гостро і доказово у свій час критикував Петра Порошенка. Проте цього разу треба віддати належне чинному президенту. На відміну від депутатів Зеленський виконав свою обіцянку і вніс в Раду законопроєкт, який повертає тюрму за брехню в деклараціях.

Зеленський цей законопроєкт навіть невідкладним визначив. Проте депутати, зокрема "слуги народу", на волю президента тупо наплювали і зробили все можливе, щоб не розглянути цей законопроєкт до закінчення періоду декларування.

А значить і покарати їх тюрмою за брехню у вже поданих деклараціях за 2020 рік просто неможливо. З чим їх улюблених і вітаю.

Це нас, простих українців, кидають у в'язницю за порнокарти, крадіжки собачого корму, чи беруть під домашній арешт за розмальовані двері Офісу Зеленського. Про порнокарти я, до речі, не жартую. Житель Тернопільщини за 70 гривень продав 18 порнокарт. За що браві правоохоронці і чесні суди вклєпали йому 3 роки позбавлення умовного. 3 роки!

Це суворіше покарання, ніж максимально можливе за брехню в деклараціях на мільйони гривень. Продаж порнокарт за 70 гривень і приховування депутатом майна на 9 мільйон гривень. Суворіше покарання депутати прописали продавцю карт, ніж собі улюбленим.

Хитрий план Разумкова

До речі, з цього приводу в мене окремі вітання спікеру Ради – Дмитру Разумкову. І не лише за те, що він був автором осіннього обману "встигнемо повернути тюрму до кінця декларування". Разумков хоче продовжити цю корупційну індульгенцію за брехню в деклараціях ще на рік. Для цього він, наприклад, надіслав президентський законопроєкт до Венеціанської комісії.

Це при тому, що Венеційка вже рекомендувала Україні карати тюрмою за брехню в деклараціях. Зроблено це було буквально кілька місяців тому. Але Разумков, бачите, про це забувся. Забудькуватий такий спікер…

Найближче повноцінне засідання "венеційки", до слова, відбудеться аж влітку. Тож Разумкова у такий спосіб пробує заблокувати голосування аж до осені. А там чергова криза, бюджетний процес і так далі.

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Питання стане "не на часі", а значить знову можна буде збрехати в деклараціях без серйозних за це наслідки. І тут зацитую вам торішні обіцянки парламентських фракцій, якими вони усіх нас з цим обманули.

"Слуга народу"

Федір Веніславський: "Я вважаю, що має бути позбавлення волі і ми над цим будемо працювати”. Як ви бачте, напрацювалися слуги".

"Європейська Солідарність"

Ірина Геращенко: "Законопроєкт робочої групи є компромісний, а ми готові завтра вже внести до нього зміни і голосувати за посилення кримінальної відповідальності".

"Голос"

Андрій Осадчук: "Ми будемо вимагати знизити поріг притягнення до кримінальної відповідальності і запровадження все-таки ув'язнення для топових корупціонерів".

Схожі обіцянки були і від "Батьківщини" Тимошенко, і від ОПЗЖ Бойка та Льовочкіна. Ліньки їх цитати шукати. Наголошу, що всі парламентські фракції захистили себе хороших від тюрми за брехню в деклараціях.

Всі вони нас обманули. Чи треба після цього за них голосувати, ну чи хоча би сліпо вірити їх депутатам? Питання, як на мене, риторичне.