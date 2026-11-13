"Отправили империи на свалку истории": в Дублине подписали декларацию о безопасности в Европе

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Что известно о решении

Инициатором документа выступила Франция на фоне переговоров США, Украины и России о завершении войны, которые напрямую затрагивают будущую стабильность в регионе. Париж предложил зафиксировать собственное видение архитектуры безопасности в преддверии новых международных договоренностей.

Позиция Европы в отношении поддержки Украины абсолютно четкая. Теперь мы должны четко сформулировать наш собственный мирный план и наше видение будущей архитектуры безопасности. И сегодняшняя декларация как раз определяет основные принципы в этом вопросе– заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед началом встречи.

В документе отдельно подчеркивается недопустимость кулуарных соглашений. Подписавшиеся стороны зафиксировали, что путь к миру в Украине должен определяться при обязательном участии Киева, а все вопросы безопасности континента должны согласовываться с европейскими партнерами.

Президент Европейского совета Антониу Кошта после итогового заседания заявил, что действующую архитектуру безопасности Россия долгое время разрушала силой. Он подчеркнул непоколебимость европейского суверенитета.

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Европа отправила империи и сферы влияния на свалку истории, и мы никогда не позволим им возродиться– подчеркнул Антониу Кошта.

Гарантии безопасности и право свободного выбора альянсов

Государства-подписанты официально подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Документ предусматривает предоставление надежных и действенных гарантий безопасности для предотвращения новой волны агрессии в Европе.

В декларации также подчеркивается, что завершение войны в Украине будет напрямую определять развитие долгосрочной евроатлантической и общеевропейской стабильности. Каждое государство имеет абсолютное право самостоятельно выбирать собственные альянсы в сфере безопасности и международные организации.

Антониу Кошта подтвердил этот постулат на пресс-конференции, отметив, что Украина является суверенным государством, как и любая другая европейская страна, и должна оставаться полностью свободной в своем выборе.

Механизмы противодействия угрозам и круг подписантов

Принятая декларация допускает обсуждение будущих механизмов контроля рисков в сфере безопасности только после полного восстановления мира и выполнения предварительных условий. Речь идет о противодействии как прямому военному вторжению, так и гибридным угрозам, не достигающим порога вооруженного конфликта.

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Особое внимание уделено обороне восточного фланга Европы вблизи России и защите свободы судоходства в Черном море в интересах глобальной продовольственной безопасности. Подписавшиеся напомнили о нерушимости международно признанных границ и полном отказе от силового давления.

Среди 39 подписавшихся – Украина, Великобритания, Норвегия, Молдова, Грузия и 26 из 27 стран Европейского Союза.

Единственным государством ЕС, отказавшимся от подписания, стала Болгария; также декларацию не поддержали Турция, Сербия, Швейцария, Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина и Косово.