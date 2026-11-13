"Відправили імперії на смітник історії": у Дубліні підписали декларацію про безпеку в Європі

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Що відомо про рішення

Ініціатором документа виступила Франція на тлі переговорів США, України і Росії про завершення війни, які безпосередньо торкаються майбутньої стабільності в регіоні. Париж запропонував зафіксувати власне бачення архітектури безпеки напередодні нових міжнародних домовленостей.

Позиція Європи щодо підтримки України абсолютно чітка. Тепер ми повинні чітко сформулювати наш власний мирний план і наше бачення майбутньої архітектури безпеки. І сьогоднішня декларація якраз визначає основні принципи в цьому питанні– заявив президент Франції Емманюель Макрон перед початком зустрічі.

У документі окремо наголошується на неприпустимості кулуарних угод. Підписанти зафіксували, що шлях до миру в Україні має визначатися за обов'язкової участі Києва, а всі безпекові питання континенту мають узгоджуватися з європейськими партнерами.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта після підсумкового засідання заявив, що чинну архітектуру безпеки Росія тривалий час руйнувала силою. Він підкреслив непохитність європейського суверенітету.

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Європа відправила імперії та сфери впливу на смітник історії, і ми ніколи не дозволимо їм відродитися– наголосив Антоніу Кошта.

Гарантії безпеки та право вільного вибору альянсів

Держави-підписанти офіційно підтвердили непохитну підтримку суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Документ передбачає надання надійних та дієвих безпекових гарантій для унеможливлення нової хвилі агресії в Європі.

У декларації також наголошується, що завершення війни в Україні безпосередньо визначатиме розвиток довгострокової євроатлантичної та загальноєвропейської стабільності. Кожна держава має абсолютне право самостійно обирати власні безпекові альянси та міжнародні організації.

Антоніу Кошта підтвердив цей постулат на пресконференції, зазначивши, що Україна є суверенною державою, як і будь-яка інша європейська країна, і повинна залишатися повністю вільною у своєму виборі.

Механізми протидії загрозам та коло підписантів

Ухвалена декларація дозволяє обговорення майбутніх механізмів контролю безпекових ризиків лише після повного відновлення миру та виконання попередніх умов. Ідеться про протидію як прямому військовому вторгненню, так і гібридним загрозам, що не досягають порога збройного конфлікту.

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Особливу увагу приділено обороні східного флангу Європи поблизу Росії та захисту свободи судноплавства в Чорному морі заради глобальної продовольчої безпеки. Підписанти нагадали про непорушність міжнародно визнаних кордонів та повну відмову від силового тиску.

Серед 39 підписантів – Україна, Велика Британія, Норвегія, Молдова, Грузія та 26 із 27 країн Європейського Союзу.

Єдиною державою ЄС, яка відмовилася від підписання, стала Болгарія; також декларацію не підтримали Туреччина, Сербія, Швейцарія, Азербайджан, Вірменія, Боснія і Герцеговина та Косово.