Документ признан неотложным: Зеленский внес в Раду законопроект о декларировании СБУ

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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Что предусматривает законопроект?

Законопроект №16220 был зарегистрирован в Верховной Раде 9 ноября. В тот же день его передали на рассмотрение руководству Рады.

Документ предусматривает внесение изменений в законодательство о предотвращении коррупции. В частности, он касается особенностей декларирования отдельных категорий военнослужащих сил безопасности и доступа к их декларациям в условиях военного положения.

Законопроект имеет статус неотложного. Его текст и сопроводительные материалы доступны на сайте Верховной Рады.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о в намерение возобновить декларированиеии для всех сотрудников Службы безопасности Украины. Это необходимо для того, чтобы можно было проверять их доходы и образ жизни.

Инициатива появилась на фоне операции НАБУ и САП "Карфаген", в рамках которой фигурируют высокопоставленные сотрудники СБУ. Вопрос декларирования доходов сотрудников спецслужбы вновь оказался в центре внимания из-за необходимости усиления контроля за возможными коррупционными рисками.

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Новости о Службе безопасности, появившиеся на этой неделе, Зеленский назвал "откровенно неприятными", "позорными" и "абсолютно недопустимыми". Из-за этой ситуации в СБУ уже были уволены сотрудники, а впереди будут и новые кадровые решения.

Президент подчеркнул, что расследование должно установить всю правду, а все заказчики преступлений и насилия в отношении людей должны быть наказаны.