Документ визначено як невідкладний: Зеленський вніс до Ради законопроєкт про декларування СБУ

Про це йдеться на сторінці Верховної Ради.

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Що передбачає законопроєкт?

Законопроєкт №16220 зареєстрували у Верховній Раді 9 листопада. Того ж дня його передали на розгляд керівництву парламенту.

Документ передбачає внесення змін до законодавства про запобігання корупції. Зокрема, він стосується особливостей декларування окремих категорій військовослужбовців сил безпеки та доступу до їхніх декларацій в умовах воєнного стану.

Законопроєкт має статус невідкладного. Його текст і супровідні матеріали доступні на сайті Верховної Ради.

Раніше Володимир Зеленський заявляв про намір відновити декларування для всіх працівників Служби безпеки України. Це необхідно, щоб можна було перевіряти їхні статки та спосіб життя.

Ініціатива з'явилася на тлі операції НАБУ і САП "Карфаген", у межах якої фігурують високопосадовці СБУ. Питання декларування працівників спецслужби знову опинилося в центрі уваги через необхідність посилення контролю за можливими корупційними ризиками.

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Новини про Службу безпеки, які з'явилися цього тижня, Зеленський назвав "відверто неприємними", "ганебними" та "абсолютно неприпустимими". Через цю ситуацію в СБУ вже відбулися звільнення, а попереду будуть і нові кадрові рішення.

Президент наголосив, що розслідування має встановити повну правду, а всі замовники злочинів і насильства проти людей повинні бути покарані.