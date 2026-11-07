Зеленський затвердив законопроєкт про відновлення декларування для всіх співробітників СБУ

Про це він повідомив в офіційному зверненні.

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Що відомо про повернення декларування в СБУ?

Володимир Зеленський повідомив, що затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників Служби безпеки України. Він наголосив, що інформація про їхній спосіб життя та майно має бути доступною для перевірок і подальшої відповідальності.

Сьогодні ж я затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ, щоб їхній спосіб життя та все, що є, були доступні для перевірок та відповідальності. Так само як і в інших органах, і, до речі, не тільки правоохоронних– заявив Зеленський.

Він закликав народних депутатів невідкладно ухвалити відповідний закон.

Окремо Зеленський прокоментував ситуацію у СБУ. Він відзначив результати роботи спецпідрозділу "Альфа", який, забезпечує найбільшу кількість уражень російських окупантів. Водночас президент хотів би бачити такі результати й від інших складових СБУ.

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Однак новини про Службу безпеки, які з'явилися цього тижня, Зеленський назвав "відверто неприємними", "ганебними" та "абсолютно неприпустимими". Через цю ситуацію в СБУ вже відбулися звільнення, а попереду будуть і нові кадрові рішення.

Президент наголосив, що розслідування має встановити повну правду, а всі замовники злочинів і насильства проти людей повинні бути покарані.