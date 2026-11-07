"Відверто ганебно": Зеленський уперше відреагував на скандал після нових плівок "Карфагену"

Президент анонсував подальші кадри у відомстві після скандальних подій тижня. Про це він повідомив у соцмережах.

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Що сказав Зеленський?

Український лідер відреагував на появу нових резонансних плівок операції антикорупційних органів "Карфаген". Він підкреслив, що бойова робота підрозділу "Альфа" залишається зразковою та забезпечує найбільшу кількість уражень російських військ на фронті.

Нагадаємо, що оператори Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ встановили рекорд, знешкодивши за один тиждень 3198 російських військових. Зеленський сказав, що хотів би таких результатів від усіх складових Служби безпеки.

На жаль, цей тиждень приніс зовсім інші новини про СБУ – відверто неприємно, відверто ганебно, абсолютно неприпустимі речі– написав президент.

Він зазначив, що через це вже відбулись звільнення в Службі безпеки України. Зеленський додав, що будуть ухвалені й інші кадрові рішення.

Глава держави підкреслив, що розслідування має встановити вичерпні обставини подій, аби замовники насильства та злочинів понесли покарання. За його словами, для ефективного результату щодо так званого "Хімпрому" Україна вже веде діалог зі Сполученими Штатами Америки на відповідному рівні. Додаткові заходи обумовлені транскордонною активністю цього угруповання.

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Є інформація, що саме цей злочинець вже почав свої операції в Польщі. І також є інформація, що намагається зайти із синтетичними наркотиками в Німеччину. Ми передамо всю інформацію, яка у нас є, нашим партнерам– зазначив Зеленський.

Окремим кроком для підвищення підзвітності спецслужби стало погодження законодавчої ініціативи щодо прозорості статків її працівників. Володимир Зеленський закликав Верховну Раду розглянути документ без зволікань.

Сьогодні ж я затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ, щоб їхній спосіб життя та все, що є, були доступні для перевірок та відповідальності. Так само як і в інших органах, і, до речі, не тільки правоохоронних. Я прошу парламентарів ухвалити цей закон невідкладно– наголосив президент.

Зазначимо, у п'ятницю, 6 листопада, ВАКС обрав запобіжний захід генералу СБУ Сергію Дуці у вигляді перебування під вартою із правом внести заставу в розмірі 65 мільйонів гривень. Фігуранта операції НАБУ та САП "Карфагн" підозрюють в участі у злочинній організації вчиненій з використанням службового становища.