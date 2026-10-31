"Альфа" СБУ встановила абсолютний рекорд зі знищення окупантів

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Яких втрат зазнала російська армія?

У Центрі спецоперацій "Альфа" СБУ повідомили, що за верифікованими даними їхні оператори знешкодили 3198 російських військових протягом одного тижня.

З них 2146 окупантів було вбито, ще 1052 – поранено. У спецпідрозділі наголосили, що це рекордний результат за кількістю ураженої живої сили противника за такий короткий проміжок часу.

"Альфа" СБУ встановила рекорд за кількістю уражених росіян: дивіться відео

Нагадаємо, Сили оборони України зафіксували рекордні місячні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення. Станом на 29 жовтня 2026 року ворог втратив 49 040 військових убитими та пораненими.

Попередній рекорд зафіксували у грудні 2024 року, коли втрати російських військ становили 48 670 осіб. Отже, жовтневий показник уже перевищив попередній максимум, хоча до завершення місяця залишалося ще три дні.

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У Генштабі зазначили, що втрати російської армії зростали протягом останніх місяців. Зокрема, у лютому 2026 року вони становили 26 090 осіб, а у вересні – 46 230.

У жовтні середньодобові втрати російських військ, за оцінкою української сторони, сягали близько 1 750 осіб. У Силах оборони наголошують, що такі втрати ускладнюють поповнення російських підрозділів.