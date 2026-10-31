Подразделение "Альфа" СБУ установило абсолютный рекорд по уничтожению оккупантов

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Какие потери понесла российская армия?

В Центре спецопераций "Альфа" СБУ сообщили, что, по проверенным данным, их операторы обезвредили 3198 российских военных за одну неделю.

Из них 2146 оккупантов были убиты, еще 1052 – ранены. В спецподразделении подчеркнули, что это рекордный результат по количеству уничтоженной живой силы противника за такой короткий промежуток времени.

"Альфа" СБУ установила рекорд по количеству уничтоженных россиян: смотрите видео

Напомним, Силы обороны Украины зафиксировали рекордные месячные потери российской армиис начала полномасштабного вторжения. По состоянию на 29 октября 2026 года враг потерял 49 040 военнослужащих убитыми и ранеными.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2024 года, когда потери российских войск составили 48 670 человек. Таким образом, октябрьский показатель уже превысил предыдущий максимум, хотя до конца месяца оставалось еще три дня.

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В Генштабе отметили, что потери российской армии росли в течение последних месяцев. В частности, в феврале 2026 года они составили 26 090 человек, а в сентябре – 46 230.

В октябре среднесуточные потери российских войск, по оценке украинской стороны, достигали около 1 750 человек. В Силах обороны подчеркивают, что такие потери затрудняют пополнение российских подразделений.