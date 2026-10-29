Самый высокий показатель за месяц: в Генштабе сообщили о рекордных потерях противника

Соответствующие данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

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Какие потери понес враг?

По данным Сил обороны Украины, по состоянию на 29 октября общие боевые потери российских войск в живой силе за текущий месяц составляют 49 040 человек. Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2024 года, когда потери российской армии составили 48 670 человек. При этом октябрь еще не закончился. До конца месяца остается трое суток, в течение которых показатель может увеличиться.

Потери российской армии в живой силе росли в течение последних месяцев. В частности, в феврале 2026 года они составили 26 090 человек, в сентябре – 46 230, а в октябре по состоянию на 29 число достигли 49 040 человек.

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В октябре среднесуточные потери российских войск, по оценке украинской стороны, составляют около 1 750 человек. В Силах обороны отмечают, что это затрудняет пополнение российских подразделений.

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1 560 российских военнослужащих. Также российская армия потеряла 1 614 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Кроме того, украинские военные уничтожили 272 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 25 артиллерийских систем и 5 боевых бронированных машин.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения общие потери России в личном составе достигли около 1 584 910 человек.