Найбільший місячний показник: у Генштабі розповіли про рекордні втрати ворога

Відповідні дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

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Яких втрат зазнав ворог?

За даними Сил оборони України, станом на 29 жовтня загальні бойові втрати російських військ у живій силі за поточний місяць становлять 49 040 осіб. Це найбільший місячний показник від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Попередній рекорд зафіксували у грудні 2024 року, коли втрати російської армії становили 48 670 осіб. Водночас жовтень ще не завершився. До кінця місяця залишається три доби, протягом яких показник може збільшитися.

Втрати російської армії в живій силі зростали протягом останніх місяців. Зокрема, у лютому 2026 року вони становили 26 090 осіб, у вересні – 46 230, а в жовтні станом на 29 число сягнули 49 040 осіб.

У жовтні середньодобові втрати російських військ, за оцінкою української сторони, становлять близько 1 750 осіб. У Силах оборони наголошують, що це ускладнює поповнення російських підрозділів.

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Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1 560 російських військових. Також російська армія втратила 1 614 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Крім того, українські військові знищили 272 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 25 артилерійських систем і 5 бойових броньованих машин.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати Росії в особовому складі сягнули близько 1 584 910 осіб.