ЗСУ ліквідували ще понад 1500 російських військових лише за добу: втрати ворога на 29 жовтня

Генштаб оновив втрати Росії на 29 жовтня / Getty Images
Російська армія продовжує зазнавати втрат у війні проти України. Лише за минулу добу українські військові ліквідували ще 1560 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб.
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Які втрати ворога?
З початку повномасштабного вторгнення станом на 28 жовтня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 584 910 (+1 560) осіб;
- танків – 12 449 (+1);
- бойових броньованих машин – 25 614 (+5);
- артилерійських систем – 51 699 (+25);
- РСЗВ – 2 245 (+4);
- засобів ППО – 1 727 (+0);
- літаків – 450 (+1);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 587 409 (+1 614);
- наземних робототехнічних комплексів – 3 036 (+4);
- кораблів / катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 168 010 (+272);
- спеціальної техніки – 4 860 (+1);
- крилатих ракет – 5 140 (+0).
Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ
Нагадаємо, за даними української розвідки, станом на 15 вересня 2026 року чисельність російського наземного угруповання становила понад 680 тисяч військовослужбовців. У ГУР зазначили, що в разі політичного рішення про нову мобілізацію її учасників насамперед можуть використати для відновлення бойових втрат і доукомплектування підрозділів до штатної чисельності.
Водночас імовірність безпосередньої участі нових мобілізованих у війні проти України оцінюють як високу. Тож новобранці можуть опинитися не лише в тилових підрозділах, а й безпосередньо на передовій.
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