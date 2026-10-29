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ЗСУ ліквідували ще понад 1500 російських військових лише за добу: втрати ворога на 29 жовтня

Вероніка Соцкова
Генштаб оновив втрати Росії на 29 жовтня

Генштаб оновив втрати Росії на 29 жовтня / Getty Images

Російська армія продовжує зазнавати втрат у війні проти України. Лише за минулу добу українські військові ліквідували ще 1560 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб.

 
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Які втрати ворога?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 28 жовтня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 584 910 (+1 560) осіб;
  • танків – 12 449 (+1);
  • бойових броньованих машин – 25 614 (+5);
  • артилерійських систем – 51 699 (+25);
  • РСЗВ – 2 245 (+4);
  • засобів ППО – 1 727 (+0);
  • літаків – 450 (+1);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 587 409 (+1 614);
  • наземних робототехнічних комплексів – 3 036 (+4);
  • кораблів / катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 168 010 (+272);
  • спеціальної техніки – 4 860 (+1);
  • крилатих ракет – 5 140 (+0).

Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за даними української розвідки, станом на 15 вересня 2026 року чисельність російського наземного угруповання становила понад 680 тисяч військовослужбовців. У ГУР зазначили, що в разі політичного рішення про нову мобілізацію її учасників насамперед можуть використати для відновлення бойових втрат і доукомплектування підрозділів до штатної чисельності.

Водночас імовірність безпосередньої участі нових мобілізованих у війні проти України оцінюють як високу. Тож новобранці можуть опинитися не лише в тилових підрозділах, а й безпосередньо на передовій.

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