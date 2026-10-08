Про це йдеться у відповіді Головного управління розвідки Міністерства оборони України на інформаційний запит 24 Каналу.

У ГУР розкрили ймовірний сценарій для новобранців

Станом на 15 вересня 2026 року чисельність наземного угруповання російських військ, яке бере участь у бойових діях проти України, становить понад 680 тисяч військовослужбовців.

У разі прийняття російським керівництвом політичного рішення щодо чергової хвилі мобілізації, відмобілізований ресурс в першу чергу може бути використаний для відновлення бойових втрат та доукомплектування до штатної чисельності угруповань військ ЗС РФ, залучених до бойових дій проти України,

– зазначили у ГУР.

Окремо українська розвідка оцінила ймовірність безпосередньої участі нових мобілізованих у війні проти України. Така можливість є високою. Тобто новий мобілізаційний ресурс Росії потенційно може бути використаний не лише для поповнення особового складу в тилу, а й безпосередньо на фронті.

Водночас сама поява нової хвилі мобілізації залежатиме від політичного рішення російського керівництва.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія готується прийняти ще близько 10 тисяч військових із Північної Кореї. За його словами, зараз на території Росії вже перебувають понад 8 тисяч північнокорейських військовослужбовців. Ще 10 тисяч військових КНДР відбирають для підготовки та подальшого перекидання до Росії.

Зеленський наголосив, що Москва розраховується з Пхеньяном, зокрема, передачею військових технологій. За технічної підтримки Росії на території Північної Кореї вже розгорнули виробництво ударних безпілотників типу "Шахед".