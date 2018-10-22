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      Декоммунизация алкоголя: коньяк и шампанское – переименуют

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      Декоммунизация алкоголя
      Декоммунизация алкоголя / 24 канал

      Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и странами Евросоюза предусматривает изменение наименований определенной продукции, в том числе алкогольной. Украинские виноделы пришли к согласию в этом вопросе.

      Об этом сообщила "Экономическая правда".

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      Под переименование, в частности, подпадают, "шампанское" и "коньяк", чего в первую очередь требует Франция. Причина такого требования – эти названия, по сути, являются частными торговыми марками и происходят от географических названий, где изготавливается этот вид алкоголя. Речь идет о провинции Шампань и городе Коньяк.

      Украинские виноделы готовы выполнить все требования, которые предусмотрены в рамках Соглашения об ассоциации, и перейти на новые наименования для своей продукции после завершения переходного периода,
      – заявил на пресс-конференции гендиректор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко.

      Итак, "шампанское" может стать "игристым вином", а "коньяк" – "бренди". Впрочем, они могут получить и другие названия.


      Гендиректор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко

      Несмотря на потенциальное падение доходов производителей при переходе на новые наименования, отечественные производители готовы к этому, ведь понимают необходимость. В советские времена на торговые марки, которые находятся в собственности других стран, не обращали внимание, поэтому теперь ситуацию надо исправлять. В то же время виноделы отмечают, что пока государство вводит неподъемные налоги и акцизы, в том числе посреди производственного процесса, а это как раз существенно нарушает бизнес-планы.

      Итак, кроме декларирования адаптации украинского законодательства к европейскому, нужно и акцизную политику приближать к европейским стандартам, по словам Кучеренко. "Ведь в странах ЕС столовое вино – это продукт питания, акцизный налог на него равен нулю", – подытожил гендиректор "Укрвинпрома".

      К слову, ранее 24 канал сообщал, что ученые опровергли миф о пользе вина. Употребление одной-двух стандартных порций алкоголя больше трех раз в неделю увеличивает риск преждевременной смерти на 20%.

      Теги: Новости Украины Алкоголь Алкогольный рынок
      Источник: 24 Канал
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