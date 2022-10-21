После освобождения Лимана СБУ разоблачила местного коллаборанта. Он "сдавал" врагу местонахождение участников движения сопротивления во время временной оккупации Лиманской общины.

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Мужчина добровольно начал сотрудничать с врагом

Предатель разрешал оккупантам разграблять дома уехавших из области местных фермеров. После чего россияне расселяли в них свой личный состав и маскировали во дворах военную технику.

Во время контрнаступления ВСУ в Донецкой области коллаборант помогал оккупантам убегать от украинских войск по лесным тропам. Затем он пытался скрываться от правосудия.



СБУ задержали предателя в Донецкой области / фото СБУ

Злоумышленника посадят под стражу

СБУ разоблачила мужчину после деоккупации территории. Задержан житель поселка Старый Караван, который в начале войны добровольно пошел на сотрудничество с врагом. Кроме того, коллаборант предоставлял оккупантам личные данные украинских патриотов и адреса проживания их близких.

Полученные данные агрессор использовал для массовых репрессий против местных жителей. Суд избрал предателю меру пресечения в виде содержания под стражей.

Коллаборант помогал противнику скрываться от ВСУ / фото СБУ

Какая судьба ожидает коллаборантов

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