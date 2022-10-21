После освобождения Лимана СБУ разоблачила местного коллаборанта. Он "сдавал" врагу местонахождение участников движения сопротивления во время временной оккупации Лиманской общины.
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Мужчина добровольно начал сотрудничать с врагом
Предатель разрешал оккупантам разграблять дома уехавших из области местных фермеров. После чего россияне расселяли в них свой личный состав и маскировали во дворах военную технику.
Во время контрнаступления ВСУ в Донецкой области коллаборант помогал оккупантам убегать от украинских войск по лесным тропам. Затем он пытался скрываться от правосудия.
СБУ задержали предателя в Донецкой области / фото СБУ
Злоумышленника посадят под стражу
СБУ разоблачила мужчину после деоккупации территории. Задержан житель поселка Старый Караван, который в начале войны добровольно пошел на сотрудничество с врагом. Кроме того, коллаборант предоставлял оккупантам личные данные украинских патриотов и адреса проживания их близких.
Полученные данные агрессор использовал для массовых репрессий против местных жителей. Суд избрал предателю меру пресечения в виде содержания под стражей.
Коллаборант помогал противнику скрываться от ВСУ / фото СБУ
Какая судьба ожидает коллаборантов
- В Черниговской области СБУ задержала российского агента, собиравшего разведданные о дислокации ВСУ и СБУ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
- Украинские спецслужбы задержали коллаборанта из Бучи. Он сотрудничал с оккупантами в момент увлечения россиянами Киевщины. Мужчине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности.
- После деоккупации украинских территорий начали массово выясняться факты коллаборации. Среди предателей часто обнаруживаются учителя.
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