Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что сейчас Украина должна раз и навсегда избавиться от пророссийских политиков. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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ОПЗЖ привела войну

Суд отправил на 2 месяца под стражу нардепа из ОПЗЖ Александра Пономарева, который в начале полномасштабного вторжения уехал в Бердянск и работал там почти год. Он сотрудничал с оккупантами, а затем беспрепятственно вернулся в Киев, где продолжал работать в Верховной Раде, входил в Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке.

Секретарь СНБО успокоил, что предатель не имел доступа к чувствительной информации, как сейчас большинство говорит. Не каждый депутат получает возможность работать с теми или иными документами, даже если он имеет доступ к государственной тайне по закону.

Моя позиция относительно ОПЗЖ и той всей братии, которая привела сюда войну, известна всем и остается неизменной. Я считаю, что все они должны без исключения уйти из этой Рады. Это Верховная Рада нашей страны. Это не Совет России. Это другие вещи,

– сказал Данилов.

Депутаты из ОПЗЖ сообщники и постоянные участники тех вещей, последствиями которых является развязанная в феврале 2014 года война и ее активизация 24 февраля 2022 года. Они все являются соучастниками этого процесса.

"Более чем уверен, что это только начало для этих представителей ОПЗЖ. Вы не можете перекраситься, если вы внутри окрашены. Это просто невозможно", – добавил секретарь СНБО.

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Нельзя закрывать глаза

На днях также объявили о подозрении экс-нардепам от ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу и Евгению Мураеву. К сожалению, пророссийским политикам еще раньше удалось сбежать из Украины. Известно, что Мураев находится якобы в Вене, а Рабинович – в Израиле.

В свое время, когда Мураев и Рабинович, и многие другие занимались антигосударственной позицией, то соответствующие службы на это не реагировали. На все нужно реагировать вовремя.

Очень хочу, чтобы после нашей победы мы понимали – если мы будем дальше закрывать глаза на всю российскую агентуру, которая в свое время цвела и которую некоторые люди поддерживали, то нам будет крайне сложно строить государство нашей мечты. Светлую, большую, независимую Украину, в которой каждый гражданин чувствует себя человеком,

– отметил Данилов.

На каких основаниях Аристов уехал за границу

Украинское общество возмутило еще одно громкое дело о нардепе от "Слуги народа" Аристова, который был замечен на Мальдивах.

Есть решение СНБО, которое регламентирует, каким образом может выезжать то или иное должностное лицо во время войны. В нем прописано – если вы отправляетесь в командировку, по волонтерским делам или в делах, связанных с депутатской деятельностью, то вам председатель Верховной Рады может дать такую командировку по процедуре.

"То, что произошло с Аристовым является вопиющим случаем. Если все это подтвердится, я думаю, что соответствующее решение должны принять депутаты относительно пребывания того или иного человека непосредственно в зале", – подчеркнул секретарь СНБО.

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