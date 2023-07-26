Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що зараз Україна має раз і назавжди позбутися проросійських політиків. Про це він розповів 24 Каналу.

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ОПЗЖ привела війну

Суд відправив на 2 місяці під варту нардепа з ОПЗЖ Олександра Пономарьова, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав до Бердянська і працював там майже рік. Він співпрацював з окупантами, а потім безперешкодно повернувся в Київ, де продовжував працювати у Верховній Раді, входив до Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Секретар РНБО заспокоїв, що зрадник не мав доступу до чутливої інформації, як зараз більшість говорить. Не кожен депутат отримує можливість працювати з тими чи іншими документами, навіть якщо він має доступ до державної таємниці згідно з законом.

Моя позиція щодо ОПЗЖ і тої всієї братії, яка привела сюди війну відома всім і залишається незмінною. Я вважаю, що вони всі без винятку мають піти з цієї Ради. Це Верховна Рада нашої країни. Це не є Рада Росії. Це інші речі,

– сказав Данілов.

Депутати з ОПЗЖ є спільниками й постійними учасниками тих речей, наслідками яких є розв'язана в лютому 2014 року війна та її активізація 24 лютого 2022 року. Вони є всі співучасниками цього процесу.

"Більш ніж впевнений, що це тільки початок для цих представників ОПЗЖ. Ви не можете перефарбуватися, якщо ви всередині пофарбовані. Це просто неможливо", – додав секретар РНБО.

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Не можна заплющувати очі

Днями також оголосили про підозру екснардепам від ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу та Євгенію Мураєву. На жаль, проросійським політикам ще раніше вдалося втекти з України. Відомо, що Мураєв перебуває нібито у Відні, а Рабінович – в Ізраїлі.

Свого часу, коли Мураєв і Рабінович, і багато-багато інших займалися антидержавницькою позицією, то, відповідні служби на це не реагували. На все треба реагувати вчасно.

Дуже хочу, щоб після нашої перемоги ми розуміли – якщо ми будемо надалі заплющувати очі на всю російську агентуру, яка свого часу цвіла і яку деякі люди підтримували, то нам буде вкрай складно будувати державу нашої мрії. Світлу, велику, незалежну Україну, в якій кожен громадянин почуває себе людиною,

– зазначив Данілов.

На яких підставах Арістов виїхав за кордон

Українське суспільство обурила ще одна гучна справа про нардепа від "Слуги народу" Арістова, якого помітили на Мальдівах.

Є рішенні РНБО, яке регламентує, в який спосіб може виїжджати та чи інша посадова особа під час війни. У ньому прописано – якщо ви відправляєтеся у відрядження, по волонтерських справах або в справах, які пов'язані з депутатською діяльністю, то вам голова Верховної Ради може дати таке відрядження за процедурою.

"Те, що відбулося з Арістовим є кричущим випадком. Якщо все це підтвердиться, я думаю, що відповідне рішення мають ухвалити депутати щодо перебування тої чи іншої людини безпосередньо в залі", – наголосив секретар РНБО.

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