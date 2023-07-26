В телефоні Пономарьова знайшли листування з двома ФСБшниками. Один називає депутата "батя", а з іншим вони обговорювали інтеграцію бізнесу Пономарьова "в економіку Криму".

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Про що Пономарьов переписувався з ФСБ

Судячи з переписок Пономарьова у телеграмі, депутат впродовж весни-літа 2022 року, коли був на окупованій території, підтримував зв’язок із двома працівниками ФСБ – з позивним "Богун" та "Лис".



Сам народний депутат раніше підтверджував у коментарі журналістам, що в окупації мав контакти зі співробітником ФСБ "Богуном". Але він стверджував, що це "ФСБшник в балаклаві, який намагався схилити його до співпраці", від якої він нібито "відмовився". Однак у листуваннях, які правоохоронці знайшли в одному з телефонів Пономарьова, депутат сам виступав ініціатором зустрічі з "Богуном".



Зокрема 10 червня 2022 року Богун написав ФСБшнику, що їм треба поспілкуватися, що "Богун" запропонував депутату зустрітись "у неділю в Сімферополі". Наступного дня, 11 липня, "Богун" відправляв Пономарьову голосове повідомлення, в якому називав його "батя" і розповідав про стан здоров'я "тещі", повідомляючи, що "допомога не треба".



Переписка нардепа з "Богуном" / "Схеми"



Також правоохоронці виявили у телефоні переписку з контактом "Віктор – Лис". Попередньо правоохоронці вважають, що це також працівник ФСБ, підлеглий "Богуна". Судячи з листування, з ним Пономарьова зустрічався декілька разів, зокрема 28 травня 2022 року.

Через 3 дні після цієї зустрічі нардеп направив ФСБшнику документ, в якому називалась "доцільною" інтеграція підприємств холдингу Пономарьова "в економіку Криму".

Пропонується здійснити введення зовнішнього управління у вигляді юридичної особи з республіки Крим. Мета – формування нових ринків збуту, укладення договорів, налагодження поставок до країн Азії через Крим,

– мовиться у документі, який Пономарьов відправив Лису.



Листування Пономарьова з "Лисом" / "Схеми"

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