Суд задовольнив повністю клопотання прокуратури. Запобіжний захід нардепу обирали протягом двох днів.

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За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора Печерський районний суд обрав народному депутату VII, VIII, IX скликань від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Раніше Генеральний прокурор підписав йому повідомлення про підозру у державній зраді (частина 1 статті 111 Кримінального кодексу України).

Пономарьова підозрюють у держзраді

Олександру Пономарьову оголосили підозру у державній зраді у понеділок, 24 липня. За даними СБУ, чинний депутат із лютого 2022 року до початку 2023 року перебував на окупованих росіянами територіях, у Бердянську, і у цей час пішов на співпрацю із росіянами.

Нардеп перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у філіях російських банків в на окупованих територіях. А також організував роботу паливно-мастильних підприємств, які він контролює, та постачання продукції цих підприємств російським військовим.

За даними СБУ, ці поставки продовжились і після повернення Пономарьова з Бердянська до Києва.

Зверніть увагу! Депутату загрожує до 15 років увʼязнення.

До слова, Пономарьов фігурує у ряді розслідувань щодо проведення фіктивних тендерів, ухилянні від сплати податків та хабарництва.