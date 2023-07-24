Як виявилось, депутат добровільно пішов на співпрацю з російськими терористами. Тепер йому загрожує серйозне позбавлення волі.

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Що відомо про зрадника

Так, про підозру у держзраді повідомили чинному народному депутату України від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ". Судячи з фото, мовиться про Олександра Пономарьова.

Як стало відомо, під час повномасштабного вторгнення цей депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором. Зокрема, він перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих "філіях" банківських установ Росії, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам.

Затримання нардепа / фото СБУ

Заводи зрадника постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки Росії і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд. Коли ж депутат виїхав до Києва, то продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні.

Під час слідства правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності нардепа на користь Росії. Наразі вирішується питання щодо обрання Пономарьову запобіжного заходу.

Зверніть увагу! Нардепу-зраднику Пономарьову загрожує до 15 років тюрми.

Хто такий Пономарьов: коротко

Український економіст та політик, народний депутат України VIII та IX скликання від проросійської партії "ОПЗЖ". Він є громадянином Росії.

Пономарьов фігурує у ряді розслідувань щодо проведення фіктивних тендерів, ухилянні від сплати податків та хабарництва.

Також нардеп причетний до махінацій із бюджетними коштами у освоєнні субвенцій для Запоріжжя.

16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони.

До речі, 24 липня "Схеми" планують опублікувати розслідування про обставини перебування Пономарьова в Бердянську, що базується на свідченнях і документах, які вдалося отримати журналістам, серед них – дані про пересування депутата, білінги його телефону і листування його соратників, перехоплені телефонні розмови російських окупантів й місцевих колаборантів. А також документи про те, як і на кого працював його бізнес у Бердянську та Росії.

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