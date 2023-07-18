У СБУ розповіли, що у поле зору російської спецслужби українська військова потрапила через підписку на групи військового спрямування у забороненій соцмережі "Вконтакте". Тепер їй загрожує довічне ув'язнення.

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Як діяла українська контрактниця

Слідство повідомило, що контрактниця однієї з військових частин ЗСУ виконувала бойові завдання на Херсонщині. При цьому вона допомагала Росії в підривній діяльності проти України.

Вона збирала інформацію про безпілотні літальні апарати Сил безпеки та оборони, а також про ймовірні контрнаступальні операції українських військ. Крім цього, підозрювана відстежувала вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Служба безпеки України пояснила, що затриманій окупанти, у випадку успішного виконання завдань, обіцяли евакуацію до Росії та російський паспорт.

Як викрили підозрювану у державній зраді контрактницю

В СБУ розповіли, що затримали українську військовослужбовицю на спробі отримання секретної інформації про українські військові об'єкти.

За даними слідства, контрактниця була дистанційно завербована на початку цього року кадровим співробітником головного розвідувального управління (Росії – 24 Канал) з позивним "Дімка",

– заявили у відомстві.

З ним вона спілкувалась через один з месенджерів. Одержану інформацію передавала електронними координатами з фотографіями об'єктів.

У затриманої Служба безпеки України під час обшуків виявила мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь Росії.

Військовослужбовиці загрожує довічне

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану,

– повідомили у відомстві.

Їй вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Якщо її провину доведуть, то фігурантці справи загрожує довічне ув'язнення.

Ексначальника СБУ Харківської області судитимуть за держзраду

У липні 2023 року Служба безпеки України повідомила, що колишнього очільника СБУ в Харківській області судитимуть через його дії напередодні та під час повномасштабного вторгнення. Зокрема, за даними слідства, він перед початком повномасштабної війни:

організував спробу усунення глави Харківської ОДА (зараз – ОВА) від обов'язків та намагався захопити державну владу в області;

надавав брехливі дані ЗМІ, щоб дискредитувати владу Харкова та регіону;

пробував паралізувати органи безпеки області;

незаконно наказав особовому складу СБУ на Харківщині покинути їхнє адміністративне приміщення та територію Харкова.

Після початку повномасштабного вторгнення самовільно залишив місце служби без поважних причин. Тепер його звинувачують в державній зраді, самовільному залишенні військової частини або місця служби та непокорі. Якщо провину доведуть, то йому загрожує довічне ув'язнення.