Слідство просить обрати для Пономарьова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла прессекретарка ДБР Тетяна Сап'ян, повідомляє 24 Канал.
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Суд невдовзі винесе рішення
За словами Сап'ян, коли нардепу оголошували підозру, його не затримували. Проте нині, 24 липня, він з'явився у Печерський суд для обрання запобіжного заходу.
Слідство просить утримання під вартою. Суд вже незабаром може винести рішення,
– сказала вона.
Засідання відбувається у закритому режимі. Підтримати Пономарьова прийшов Юрій Бойко – колишній співголова партії та фракції ОПЗЖ, наразі голова депутатської групи "Платформа за життя та мир".
Поки що підозрюваний не коментував обвинувачення. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
У чому підозрюють Пономарьова
- Виявилось, що під час повномасштабного вторгнення Пономарьов, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором.
- Він перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих "філіях" банківських установ Росії й навіть організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам.
- Заводи підозрюваного постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки Росії і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд. Ба більше, коли депутат виїхав до Києва, то продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні.
- Під час слідства правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності нардепа на користь Росії.
- Окрім цього, Пономарьов фігурує у ряді розслідувань щодо проведення фіктивних тендерів, ухилянні від сплати податків та хабарництва.