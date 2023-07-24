Слідство просить обрати для Пономарьова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла прессекретарка ДБР Тетяна Сап'ян, повідомляє 24 Канал.

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Суд невдовзі винесе рішення

За словами Сап'ян, коли нардепу оголошували підозру, його не затримували. Проте нині, 24 липня, він з'явився у Печерський суд для обрання запобіжного заходу.

Слідство просить утримання під вартою. Суд вже незабаром може винести рішення,

– сказала вона.

Засідання відбувається у закритому режимі. Підтримати Пономарьова прийшов Юрій Бойко – колишній співголова партії та фракції ОПЗЖ, наразі голова депутатської групи "Платформа за життя та мир".

Поки що підозрюваний не коментував обвинувачення. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

У чому підозрюють Пономарьова