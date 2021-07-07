Ревет ревучий

С давних времен Днепр или Борисфен, или, как его называли наши предки, Славутич – играл важнейшую роль в жизни украинцев. На берегах Днепра зародилась и сформировалась средневековая Киевская княжеская держава, которая контролировала большие водные торговые пути и на многие века стала региональным лидером в Восточной Европе.

Читайте также Экологи назвали состояние Днепра катастрофическим: там нашли 161 загрязнитель

Днепр был и является одним из символов Украины, величественная река занимала видное место в поэзии Тараса Шевченко. Именно быстрые воды Днепра должны были понести в Черное море "кровь вражескую" в "Завещании", а в "И мертвым, и живым" Кобзарь справедливо подчеркивал, что другого Днепра нет.

И хотя Шевченко в свои слова вкладывал другой смысл, в 21 веке строки Кобзаря можно прочитать по-новому, ведь сейчас Днепр является зоной экологического бедствия, что несет Украине огромные проблемы.

20 век стал временем испытаний для Днепра. В этот период на украинских землях форсированно происходили урбанизация и индустриализация, которые коренным образом изменили не только жизнь людей, но и окружающую среду. Главная водная артерия Украины в этих планах играла ключевую роль. Днепр был не только источником питьевой воды для городов, которые начали активно расти, но и для промышленности и сельского хозяйства.

Печальное пророчество:

Благодаря днепровской воде удалось побороть засуху в степной части континентальной Украины и Крыма и преобразовать их в мощные сельскохозяйственные районы. Также Днепр оставался важной транспортной артерией.

Сейчас Днепр обеспечивает питьевой водой 30 миллионов человек, пользуются водой Днепра 50 крупных городов и промышленных центров. Бассейн Днепра – это 80% запасов пресной воды в государстве.

Как у Днепра радуга воду занимает

К сожалению, эксплуатация Днепра осуществлялась экстенсивным путем, точнее по-варварски. Во времена СССР никто не думал об экологии и окружающей среде. Следствием такой бездумной политики стало появление искусственных морей-водохранилищ. Они стерли с лица земли десятки населенных пунктов и исторических памятников, а также нанесли непоправимый ущерб экосистеме Днепра. Водохранилища уничтожили тысячи гектаров пахотных земель, а их неразумное использование перекрыло всю потенциальную выгоду.

Сейчас искусственные моря являются зоной постоянного экологического бедствия, а Киевское море не только расцветает сине-зеленым цветом каждое лето, но также является большой угрозой для столицы Украины, ведь Киев от стихии защищают только устаревшие дамбы.

К теме Вытащили из реки 20 мешков мусора: в Херсоне ко Дню Днепра провели акцию "поиск не сокровищ"

Днепр является источником питьевой воды для миллионов украинцев, но также в реку сбрасываются отходы – бытовые и промышленные. Длительное время этот процесс был неконтролируемым и только после Чернобыльской катастрофы люди забили тревогу. Тогда вместо Шевченковых более актуальными стали слова из песни популярного в конце 80-х годов Андрея Миколайчука: "А річка страшною як відьма була – відходи заводу у море несла".

Сейчас в Днепре массово гибнет рыба, главная река Украины быстро засаливается, высыхает и мелеет. Она уже не "ревет", только "стонет".

Широкий Днепр не шумит

Во времена независимости проблемы Днепра никуда не делись. Как свидетельствует статистика, сейчас зафиксировано 161 различных загрязнителей реки. Из-за превышения в Днепре концентрации синтетических веществ, химикатов (в первую очередь фосфатов), тяжелых металлов, ртути и цинка качество воды постоянно ухудшается, а риск масштабной экологической катастрофы растет в прогрессии.

Ответственные за загрязнение Днепра хорошо известны – это государство Украина, которое является владельцем предприятий и распорядителем инфраструктуры, а также частные владельцы заводов-загрязнителей. Большинство из них – те самые олигархи, которые вскоре должны получить свой персональный закон, а вместе с ним, надеемся, и ответственность за грабительскую эксплуатацию водных ресурсов государства.

Шесть Днепровских водохранилищ с многочисленными плотинами не дают реке свободно дышать, заиление и обмеление превращают могучий Днепр в озерную систему, а дальше в перспективе – в болота. Здесь стоит упомянуть и о популярном Днепровском бизнесе – нелегальных песчаных карьерах – варварская разработка берегов убивает реку. Равно как и незаконная застройка берегов, вырубка прибрежных лесов и тому подобное.

Кто покупает песок у нелегалов:

Заброшенное судоходство на Днепре – еще одна болезненная тема: одиночные "арбузные баржи Гройсмана" сейчас остаются напоминанием о славном прошлом и утраченных логистических возможностях. При этом, речной транспорт, при надлежащей организации дела, должен был бы не только решить вопрос пробок, но и улучшить экологию.

Планы на будущее:

По мнению экспертов, в 21 веке главным ресурсом человечества будет не нефть или природный газ, а именно питьевая вода. Лишь она способна обеспечить жизнь человечеству, численность которого стремительно растет. И здесь для Украины есть плохие новости. Наше государство еще со времен Римской империи считалось мировой житницей, но сейчас этот статус может потерять.

Важно Экокатастрофа в Украине: 2/3 граждан живут на территории с загрязненным воздухом

Пригодиться в этом должен был бы опыт цивилизованного мира. Там также прошли через экстенсивный этап использования водных ресурсов, но и сейчас защита водоемов является основой "зеленой политики".

Почему в Днепре опасно купаться:

Мировой опыт

Классическим примером является Швейцария. Сейчас реки и озера этой страны являются образцом чистоты, но так было не всегда. В 60-е годы прошлого века в швейцарских водоемах было запрещено купаться, а не местных курортах время от времени происходили всплески эпидемий, вызванных низким качеством воды. В 1963 году на элитном курорте Церматт вспыхнула эпидемия тифа. Это событие стало последней каплей – швейцарцы задолго до "государства в смартфоне" решили использовать так называемую "прямую демократию" и запустили инициативу "О защите водных ресурсов от загрязнения".

К теме Швейцария – высокогорная экологическая страна

Благодаря этому в 1971 году был запрещен слив в водоемы неочищенных сточных вод. Причем это касалось не только промышленников, но и частных хозяйств. Как следствие, в Швейцарии в настоящее время почти 100% хозяйств подключены к очищающим системам (в 1965 году их было только 14%), в стране работают 800 водоочистных предприятий, а общая длина канализационной системы превышает длину трех экваторов.

Это стоило стране суммарно более 50 миллиардов франков (в настоящее время швейцарцы платят специальный коммунальный налог в зависимости от кантона от 20 до 70 франков в месяц, в пересчете на гривны это 600–2000). Эти затраты выше, чем в Украине обычно платят за водоотведение, но их стоит рассматривать как инвестицию в светлое будущее своих детей и страны.

На экологическое оздоровление Днепра и улучшение качества питьевой воды в течение 4 лет государство направило лишь 4,2 миллиона гривен.

Сейчас вода из-под кранов в Швейцарии эквивалентна минеральной и ее можно пить не только без риска для здоровья, а даже с пользой. Интересно, кто пьет воду из-под крана в Украине?

На этом швейцарцы не остановились и принялись бороться с мусором вообще. Благодаря государственной политике и сознанию граждан Швейцария сейчас является одной из самых чистых стран мира. Украине же печалью остается изучать чужой опыт и надеяться, что когда-то власть и жители страны объединятся ради общей цели – спасения Днепра.