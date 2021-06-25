По словам заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Руслана Стрельца, лишь 1/3 промышленных гигантов провели модернизацию за последние 10 лет.

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Проблемы Украины с экологией

Также он рассказал, что 2/3 украинцев проживают на территориях с загрязненным атмосферным воздухом. Наиболее распространенными компонентами, которые загрязняют воздух, являются:

диоксид серы;

мелкодисперсная пыль;

оксиды азота в различных соединениях.

В промышленных районах, как заметил Стрелец, на 25 – 40% выше общий уровень заболеваемости населения, в частности среди детей. "Украина должна комплексно подходить к экологизации среды, чтобы не иметь такие досадные статистические данные", – подчеркнул он.

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Продолжительность жизни украинцев

По его мнению, качество жизни украинцев непосредственно связано с качеством окружающей среды. В промышленных регионах продолжительность жизни украинцев на 10 лет меньше, чем у европейцев.

На это влияют, в частности, промышленные предприятия, которые необходимо модернизировать. Кроме того, необходимо принять ряд экологических законов.

Законопроекты, которые могут повлиять на качество жизни украинцев

В частности говорится о законопроекте №4164 о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности. Он откроет путь для внедрения наилучших доступных технологий модернизации.

Кроме того, документ предусматривает установление новых прозрачных правил разрешительных процедур для промышленности. Он позволит постепенно уменьшить промышленное загрязнение на 25% от уровня 2015 года.

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Также стоит принять законопроект №3091 о государственном экологическом контроле. Этот проект откроет путь для создания действенного экологического контроля и урегулирует систему начисления убытков и взыскания ущерба окружающей среде.

Документ должен также сбалансировать интересы бизнеса, власти и общественности, создать комфортный диалог государства с бизнесом. Принятие этих законопроектов в Министерстве окружающей среды назвали "верным путем к чистой окружающей среде и увеличению продолжительности жизни украинцев".