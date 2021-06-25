За словами заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Руслана Стрільця, лише 1/3 промислових гігантів провели модернізацію за останні 10 років.

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Проблеми України з екологією

Також він розповів, що 2/3 українців проживають на територіях із забрудненим атмосферним повітрям. Найпоширенішими компонентами, які забруднюють повітря, є:

діоксид сірки;

дрібнодисперсний пил;

оксиди азоту у різних сполуках.

У промислових районах, як зауважив Стрілець, на 25 – 40% вищий загальний рівень захворюваності населення, зокрема, серед дітей. "Україна має комплексно підходити до екологізації середовища, аби не мати такі прикрі статистичні дані", – наголосив він.

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Тривалість життя українців

На його думку, якість життя українців безпосередньо пов'язана з якістю довкілля. У промислових регіонах тривалість життя українців на 10 років менше, ніж у європейців.

На це впливають, зокрема, промислові підприємства, які необхідно модернізувати. Крім того, необхідно ухвалити низку екологічних законів.

Законопроєкті, які можуть вплинути на якість життя українців

Зокрема мовиться про законопроєкт №4164 про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності. Він відкриє шлях для впровадження найкращих доступних технологій модернізації.

Крім того, документ передбачає встановлення нових прозорих правила дозвільних процедур для промисловості. Він дозволить поступово зменшити промислове забруднення на 25% від рівня 2015 року.

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Також варто ухвалити законопроєкт №3091 про державний екологічний контроль. Цей проєкт відкриє шлях для створення дієвого екологічного контролю та врегулює систему нарахування збитків та стягнення за шкоду довкіллю.

Документ має також збалансувати інтереси бізнесу, влади та громадськості, створити комфортний діалог держави з бізнесом. Ухвалення цих законопроєктів у Міндовкілля назвали "вірним шляхом до чистого довкілля і збільшення тривалості життя українців".