Про це заявив генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков під час пресконференції з нагоди 15-річчя компанії. За його словами, у впровадження чистих технологій, вже інвестовано майже 3,5 мільярда доларів.

З точки зору майбутнього, мета у нас – не знижувати темпи, які ми отримали. У найближчі 5 років ми плануємо ще пів мільярда доларів вкласти саме в екологічні проєкти. В основному – привести до ладу об’єкти, які на сьогоднішній день не відповідають європейським вимогам,

– розповів генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков

Гірничо-металургійний комплекс має переходити на нові технології виробництва. Майбутнє, переконаний гендиректор Метінвесту, за електро- та водневою металургією. Тому сьогодні розглядається можливість створення абсолютно нового електроплавильного виробництва сталі на одному з виробничих майданчиків.

"Ключові ідеї, які є у металургів усього світу, – це зміщення від традиційної металургії з доменними печами, колекторами в сторону прямого відновлення заліза і в сторону електрометалургії. Сьогодні ми опрацьовуємо проєкт з будівництва комплексу поновлення заліза разом з електрометалургією для виробництва з дуже низьким викидом СО2. Або, у перспективі, взагалі з нульовим викидом при виробництві сталі", – додав генеральний директор Метінвесту.

Як повідомив Риженков, щоб модернізувати виробництво, компанія готова інвестувати понад мільярд доларів у будівництво нового цеху з виробництва холоднокатаного прокату, оцинкованого й пофарбованого рулону на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча. Це дозволить наситити якісним прокатом внутрішній ринок.

На сьогоднішній день немає якісного прокату з полімерним покриттям в Україні, і через це немає нормального розвитку в машинобудуванні, немає нормального розвитку побутової техніки. Запровадивши подібний проєкт на комбінаті ім. Ілліча, ми дамо той продукт, який зможе залучити інші компанії, інші інвестиції, які дозволять його використовувати для свого виробництва, для особистого продукту в нашій країні,

– розповів Юрій Риженков.

Як запевнив гендиректор, Метінвест готовий і надалі нарощувати інвестиції у реалізацію масштабних проєктів для переходу на екологічно чисте виробництво металургійної продукції.