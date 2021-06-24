Напевно, зайнята підготовкою до виборів. Однак, росіяни стежать за усім онлайн, тому доповідь про утиски кримських татар в окупованому Криму точно не пропустили.

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Гуманітарний та екологічний колапс в Криму

За словами нардепки Євгенії Кравчук, Росія навіть на відстані, навряд чи омине нагоди вчергове дорікнути Україні водою. У відповідь українці вчергове нагадають їм, що за всіма міжнародними резолюціями саме окупант несе відповідальність за все, що відбувається на окупованій ним території.

Наразі там відбувається повний не лише гуманітарний, а й екологічний колапс, бо після зливних дощів та затоплень берегова лінія Ялти на кілька десятків кілометрів вглиб Чорного моря, вкрилась товстим шаром непотребу та сміття.

Відповідні фото на своїй сторінці у фейсбуці виклав колишній голова Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов. Він назвав це справжньою екологічною катастрофою, яку замовчують окупанти.



Ексголова Державної екологічної інспекції розповів про катастрофу в Криму / Фото з фейсбуку Єгора Фірсова

Стихія сильно пошкодила пляжі Ялти. Після потопу вони нагадували сміттєзвалища, адже вода принесла сміття з вулиць міста. Чорне море навіть змінило свій колір через бруд.

Реакція окупаційної влади на екокатастрофу

Місцева окупаційна влада ввела заборону на купання, що діяла 3 дні. Крім того, заборонили без особливої потреби виходити на вулицю. Однак, коли самопроголошена влада зрозуміла, що самотужки із брудом не впорається, у Криму провели масову толоку.

Спільно з комунальними службами, рятувальниками та військовими, відновлювали місто місцеві жителі. За словами місцевих, такого потопу в Ялті не було з 1912 року.

У цьому можна було б звинуватити глобальне потепління, катаклізми та інші природні аномалії. Однак ні, бо винна у цьому виключно окупаційна влада, а значить, порятунок потопельника, тобто Криму, – справа рук самого потопельника.

Ялту дійсно можна було врятувати, і цих страшних наслідків можна було би уникнути, якби окупаційна влада Криму, хоч трохи цікавилась тими територіями, які силоміць відібрала, а не лише будувала військові бази і розробляла під них же інфраструктурні проєкти.

Катастрофу можна було б уникнути

Ці втрати, яких зазнали люди, є наслідком окупації, адже саме окупація не дала можливість реалізувати програму "Вода Криму", яку прийняла і повинна була реалізувати Україна. Під проєкт влада планувала виділити з державного бюджету пів мільярда доларів.

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За ці гроші українські чиновники планували розчистити 52 русла, серед них і річка Водоспадна, яка зараз вийшла з берегів і завдала таких нищівних наслідків. Тепер же, за оцінками експертів, в іригаційну систему Криму потрібно вкласти вже 2 мільйонів доларів і вони навряд чи передбачені у російському держбюджеті.

Найнеприємніше, що якби окупаційна влада Росії не лише темники роздавала, а сама, хоч інколи, б дивилася свої ж пропагандистські канали, то напевно би знала, що практично після кожної зливи затоплює цілі райони міста.

Це зумовлено відсутністю зливної каналізації, а також горбистим рельєфом міста. Про те що катастрофа на півострові неминуча знали заздалегідь. За тиждень до повені, містяни помітили підйом рівня води в річці і попереджали про можливе затоплення.

Реальність окупації півострова

"Але" та "якби" так сталося, то тоді би у російських помийок не було таких захопливих кадрів і ті, хто залишився жити на півострові ніколи би не дізналися, які "супергерої" живуть з ними поруч.

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У 2014 році прибічники окупації Криму говорили: "А далі хоч камені з неба, ми у Росії". Ну ж це ще не каміння, але з таким "управлінням" захопленими територіями, не виключено, що й каміння з неба почне падати.

Не перша катастрофа у Криму

За 7 років окупації Крим бачив трагедію в Армянську. У результаті аварії на заводі "Кримський титан" через обміління кислотонакопичувача титанового заводу, в атмосферу потрапили отруйні випаровування, які осідали на поверхнях і вбивали все живе, а людей – труїли.

Ще Крим бачив, як забудовують Фороський парк, заповідну територію, якій 200 років, де ростуть десятки екзотичних та червонокнижних дерев. Або росли. За час окупації в Криму пересохло 7 основних річок та 2 водосховища.



У Фороському парку розпочали забудови / Фото "РІА-Крим"

Те ж саме зараз відбувається і на Донбасі, де окупаційні адміністрації перестали викачувати воду з шахт. Внаслідок цього підземні води затоплюють усі підземні пустоти, руйнуючи та забруднюючи ґрунти і загрожуючи світу новою екологічною катастрофою.

Спостерігаючи за усім цим, вчергове переконуєшся, що все, до чого торкається Росія, перетворюється на пустку і руїну.

Однак вона не може зупинитися, тому коли висмоктує всі соки і вбиває все живе на окупованій нею території, як шакал рушає далі, знову шукаючи слабших за себе, щоби знову відібрати те, що їй ніколи не належало і те чим вона ніколи не буде управляти. Звісно, якщо ми всі разом її не зупинимо.