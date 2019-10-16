Дела Вилкула и Колесникова отправили в суд: в чем их подозревают

Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительные акты в отношении бывшего председателя Днепропетровской ОГА Александра Вилкула и бывшего председателя Госагентства по управлению корпоративными правами и имуществом Дмитрия Колесникова.

Бывших регионалов будут судить за деятельность во времена Януковича. Об этом говорится на сайте областной прокуратуры.

Коротко о главном: Вилкул и Колесников под подозрением: что об этом известно

По версии следствия, в 2011-2012 годах Александр Вилкул, будучи председателем Днепропетровской ОГА, издал распоряжение о незаконном изменении целевого назначения земельных участков Колхоз "Катериновская" и "имени Горького" общей площадью около 21 гектаров для расширения карьера Орджоникидзевского ГОКа. Сейчас там находятся горные отвалы. Убытки оцениваются в 12 миллионов гривен.



Инфографика Генпрокуратуры

Кроме того, в августе 2012 года Вилкул, как утверждает прокуратура, изменил целевое назначение 45 гектаров сельскохозяйственных земель ООО "Арт Ленд". Из пашни они стали пастбищем (хотя по закону ее сначала нужно законсервировать на три года, чего не было сделано), а затем – землей промышленного назначения. Убытки оценивают в 5 миллионов гривен.



Инфографика Генпрокуратуры

Что касается Дмитрия Колесникова, ему вменяют причастность к отчуждению производственного и лабораторно-бытового корпуса Института трубной промышленности имени Осадки по ул. Писаржевского, 1а в Днепре площадью почти 7 тысяч квадратных метров и списанию оборудования, которое там находилось. Произошло это в период, когда Колесников возглавлял Государственное агентство Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом (оно существовало в 2010-2012 годах).

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По информации ГПУ, Колесников подписал изменения в перечне имущества, которое не включается в целостный имущественный комплекс, а также решение о переименовании помещений производственного корпуса №1 в спортивно-оздоровительный корпус, а помещение лабораторно-бытового корпуса – в корпус общественного питания.

Следствие считает, что это было сделано "для маскировки истинной функции, которую могли выполнять два производственных корпуса государственного предприятия особого стратегического значения". По его словам, в результате действий Колесникова произошло фактически уничтожение оборонного предприятия, участвовавшего в производстве ракет "Смерч", "Ураган", "Град".

Инкриминируемые Колесникову действия сделали возможным беспрепятственное незаконное отчуждение цехов, рыночная стоимость которых на тот момент составляла 16 миллионов 701 тысячу гривен.

Позже Днепропетровский городской совет продал на аукционе предприятие менее чем за 5 миллионов гривен. После этой приватизации промышленный потенциал предприятия был уничтожен, станки вырезаны, а лаборатория ликвидирована.

Оба дела квалифицировали по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью и служебным положением.

Отметим, что экснардепов от "Оппоблока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова отпустили на поруки

депутата Дмитрия Шпенова. Решение отпустить бывших нардепов на поруки обосновано тем, что "прокурор не доказал, что менее мягкие меры не будут обеспечивать риски, которые прокурор считает доказанными". Он также добавил, что на Вилкула и Колесникова заведены уголовные производства по одной статье – злоупотребление служебным положением.

Кто такие Александр Вилкул и Дмитрий Колесников?

Украинские политики. Оба – скандальные. Оба – очень состоятельные.

Александр Вилкул – опытный представитель Партии регионов (которая в 2014 году переформировывалась в "Оппозиционный блок"). С 2006 до 2010 года был народным депутатом 5-го и 6-го созывов от этой политсилы. С 2010 до 2012 – возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию. После этого – вплоть до 2014 года – был вицепремьер-министром Украины. Народный депутат 8 созыва от "Оппозиционного блока" (номер 2 в списке), заместитель главы фракции. Член комитета ВР по европейской интеграции.



Вилкул на посту губернатора / Фото из архивов ОГА

В 2019 году баллотировался на пост Президента Украины от партии "Оппозиционный блок – Партия мира и развития", а также в Верховную Раду.

Вилкула называли неофициальным хозяином Кривого Рога - по данным журналистских расследований, бизнес-империя отца и сына Вилкулов состоит из большинства наиболее привлекательных активов в городе.

Фигурант антикоррупционного расследования и ряда уголовных производств. В частности, ГПУ открывала против него уголовное производство за неуплату налогов в особо крупных размерах. А также уголовное производство за незаконное изменение целевого назначения земли. НАБУ – уголовное производство за сокрытие состояния в декларациях.

Дмитрий Колесников – не менее опытный представитель Партии регионов (которая в 2014 году переформовувалась в "Оппозиционный блок").

С 2006 по 2007 год был первым заместителем министра промышленной политики. Затем был избран народным депутатом 6 созыва. В 2010 году был министром промышленной политики в правительстве Николая Азарова. После чего был назначен председателем Государственного агентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, а с декабря 2012 года – председателем Днепропетровской ОГА (занимал эту должность до весны 2014 года).



Колесников на посту губернатора / Фото из архивов ОГА

Народный депутат 8-го созыва от "Оппозиционного блока". Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. На момент избрания был заместителем исполнительного директора в ОО "Фонд Александра Вилкула "Украинская перспектива".

Заслуженный кнопкодав. Фигурант антикоррупционных расследований по властным и налоговым злоупотреблениям. Например, будучи народным депутатом, "забыл" о квартире в столице и получал бюджетные деньги на компенсацию жилья.